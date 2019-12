Het Gentse restaurant dat zich het beste laat vergelijken met een rockconcert sluit over exact een jaar de deuren. Tijd om al even terug te blikken met de chef, maar vooral om een blik te werpen in de toekomst. Die kleurt groen.

Mocht je het vergeten zijn: in december 2020 sluit sterrenzaak Chambre Séparée in Gent de deuren. Daaraan herinnert chef Kobe Desramaults zijn volgers op Instagram. De zaak is gelegen in de Gentse Belgacom-toren en ook toen de West-Vlaamse chef daar pas zijn intrek nam, wisten we al dat die gerenoveerd zou worden in 2020. Vandaag komt het afscheid wel heel concreet in het vizier: over een jaar sluiten de deuren onherroepelijk. Na de Instagram-post: enkele vragen aan de rebel van de Belgische gastronomie.

Wat vond je zelf al van de voorbije drie jaar?

DESRAMAULTS: Ik heb met een mooi team rond mij en in een mooie setting mijn ideale restaurant kunnen neerzetten, waar alles op open vuur gekookt wordt. Dat we de kans kregen om dat te doen in Gent, is prachtig. Het was een heel mooie ervaring, maar voor mij wel een beetje dubbel. Ik ben opgegroeid op het platteland en het leven in de stad is me niet helemaal op het lijf geschreven.

Hoe voelt dat verschil tussen stad en platteland voor jou aan?

De veelheid aan menselijke impulsen staat mij soms in de weg van waar ik creatief mee bezig ben. De drukte maakt dat ik me veel harder moet focussen, terwijl dat in de natuur makkelijker loskomt. De afgelopen jaren waren een test voor mij om te kijken hoe ik aard in de stad, maar nu denk ik dat het tijd is voor mij om een totaal andere setting op te zoeken.

De natuur lonkt.

Ja. En de kans zit er zelfs dik in dat de volgende halte ergens in het buitenland zal zijn. Ik vind het een heel boeiend idee om met onze technische bagage een andere cultuur op te zoeken, waar we dan onszelf moeten heruitvinden. Maar er zijn nog geen concrete plannen.

Zijn er zaken die je in Chambre Séparée niet of te weinig kan uitwerken en die je in je volgende zaak meer ruimte wil geven?

Ik wil het concept zeker behouden, maar de locatie zal dus helemaal veranderen. Ik wil middenin de natuur zitten, zodat we opnieuw met onze eigen groenten en kruiden kunnen werken en er veel meer voeling zal zijn met de omgeving. Begrijp me niet verkeerd; ik ben een ongelofelijke fan van Gent. Maar het idee dat je buitenkomt en meteen in een omgeving zit waar je kan beginnen plukken... Dat mag voor mij veel sterker zijn.

2020 nadert. Begin je zelf ook uit te kijken naar het einde?

Zoals de schrijver Frédéric Beigbeder het schreef: l'amour dure trois ans (lacht). De grootste passie en verliefdheid zitten altijd in de eerste drie jaar. Dan wil je nog alles geven. Na drie jaar maakt de passie plaats voor liefde en dat is ook vree schoon, maar ik leef graag in die intense momenten van passie.

Plannen jullie het komende jaar nog iets bijzonder in Chambre Séparée?

Wij doen per week vier uitputtende servicen van zes tot twaalf en hebben daar heel wat voorbereiding voor nodig. Iedere dag opnieuw voeren we een spektakel op. Dan blijft er weinig ruimte en energie over om daarnaast nog iets speciaal te doen. Maar een stevig feest op de laatste dag komt er uiteraard wel.

Drie kenmerkende zaken van Chambre Séparée en of Desramaults ze nog gaat recupereren: Het vuur: 'De laatste paar jaar van In De Wulf experimenteerden we ook al met open vuur. Ik ben me daar meer en meer in beginnen verdiepen en ik heb het altijd zelf in handen gehouden. Ook in Chambre Séparée draaide ik elke service mee en heb ik het onmisbaar gemaakt in het kookproces. Ik leer nog steeds beter vuur te begrijpen en ermee te werken. Het is een stuk van mezelf en gaat dus zeker mee naar de volgende etappe.' Eten als ervaring: 'Reserveren in Chambre Séparée is te vergelijken met een ticket kopen voor een concert. Daarmee heb ik nooit bedoeld dat mensen een ticket moeten kopen om naar mij te komen kijken, wel dat ze zich moeten laten verrassen door wat er komt. De beleving van mensen die rond de keuken zitten, is iets essentieel geworden voor mij. Daar wil ik niet meer van terug. Die keuken is vandaag een open spektakel en gaat dat in de toekomst ook blijven.' De tijdelijkheid: 'Ook ons volgend concept zal maximum vier jaar bestaan. Ik ben iemand die redelijk snel verveeld raakt. Om mezelf te kunnen blijven motiveren, vind ik het mooi om een einddatum te hebben. Met een klassiek restaurant zonder deadline, moet je nu en dan investeren en proberen actueel blijven. Dan weet je nooit waar je uitkomt.'

