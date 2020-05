Een grootschalig Noors onderzoek heeft nogmaals aangetoond dat genderstereotypen doorwerken in de manier waarop we eten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt mensen aan dagelijks vijf porties groenten of fruit te nemen, maar dt advies wordt niet door iedereen even hartelijk opgevolgd. Dat besluit een Noors onderzoeksteam dat de gegevens van bijna 40.000 mensen uit 21 verschillende Europese landen bestudeerde. De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE. In Europa eten vrouwen gemiddeld meer groenten en fruit dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan door de Noorse Universiteit van Agder. Ook blijkt dat mensen met een hoger opleidingsniveau dat meer doen dan mensen met een lager opleidingsniveau. Uiteraard bestaat er niet iets als hét Europees eetpatroon, want er bestaan veel verschillende keukens op ons continent. Dat laat zich ook zien in de consumptie van groenten en fruit. Volgens de onderzoekers eten Zuid-Europeanen het meeste fruit, terwijl mensen in het noorden juist meer groenten tot zich nemen. Inwoners van Oost-Europese landen eten gemiddeld het minste groenten en fruit. Het onderzoek sluit aan bij eedere vaststellingen dat genderstereotypen de gezondheid van mannen in gevaar kunnen brengen.