Het Initiatief Duurzame Handel (IDH) presenteert vandaag het rapport The Data Speaks, over duurzame import in Europa. Daaruit blijkt dat België een van de betere leerlingen is van de klas, maar dat er (elders) nog heel wat werk aan de winkel is.

Ongeveer tachtig procent van het verlies van tropisch regenwoud wordt veroorzaakt door landbouw. Volgens het Global Forest Watch rapport is sinds 2002 ruim 3,6 miljoen hectare tropisch regenwoud gekapt, een gebied ter grootte van België. Bovendien neemt de snelheid van ontbossing nog ieder jaar toe. Bovendien worstelen wereldwijd miljoenen boeren om het hoofd boven water te houden. Voor beide problemen kan duurzame handel een oplossing bieden en daar heeft Europa volgens IDH een voortrekkersrol in te spelen.

Gebuisd: Zuid-Europa

Toch kopen Europese bedrijven- ondanks luidkeels geroepen beloften omtrent duurzaamheid tegen 2020 - nog massaal soja, palmolie en cacao waarvoor tropisch regenwoud is moeten wijken. Dat blijkt uit het rapport The Data Speaks. 'De groei van verantwoorde import gaat bij lange na niet hard genoeg', aldus Daan Wensing, programmadirecteur bij IDH. 'Bedrijven, overheden, banken en ngo's moeten de handen ineenslaan. We moeten economische drijfveren creëren om duurzaam te produceren en natuurgebieden te beschermen.'

Vooral in Zuid-Europa lijkt de vraag om duurzaam geproduceerde cacao, soja en palmolie uit te blijven. Voor soja was die in Spanje en Portugal bijvoorbeeld quasi onbestaande, terwijl de twee landen samen goed zijn voor dertig procent van de totale Europese import. Mede daardoor blijft het Europese marktaandeel van verantwoorde soja steken op iets meer dan twintig procent. Palmolie doet het beter: daarvan is drie kwart afkomstig uit verantwoorde import. Voor cacao geeft het rapport geen Europese cijfers, maar zou het globale marktaandeel op dertig procent liggen.

België, de betere leerling

Een lichtpuntje in het dossier zijn de cijfers van België. Ons land scoort immers steevast boven de Europese gemiddelden. Zo draagt 46 procent van de hier geïmporteerde soja het FAFAC-logo, voor 'verantwoorde teelt'. Op vlak van cacao en palmolie zijn we dan weer koplopers. Van de palmolie in ons land is slechts één procent niet gecertificeerd met het CSPO-label, iets wat enkel Frankrijk ons nadoet. Bovendien heeft de chocolade-industrie in ons land het voornemen gemaakt om tegen 2025 enkel nog gecertificeerde cacao te gebruiken.

Dat ziet er op papier erg goed uit, al is er in de praktijk wel nog een belangrijke voetnoot te maken. Zo kent elk label haar beperkingen en bleek uit eerder onderzoek ook al dat zelfs gecertificeerde producten niet altijd even traceerbaar zijn. Toch blijkt uit deze cijfers al dat het bewustzijn in ons land groeit en dat onze voedselproducenten werken met blik op de toekomst.