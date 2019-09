Patenten op groenten en fruit blijven ter discussie staan. Het Europees Parlement heeft nu echter een resolutie aangenomen waarmee ze een einde wil maken aan het debat.

Fruit, groenten of dieren die uit normale kweekprocessen komen, mogen nooit onder een octrooi vallen, zelfs niet wanneer er kruisingen gemaakt worden. Tot die conclusie kwam het Europees Parlement. Die praktijk verbieden is nodig om de innovatie en het concurrentievermogen van de Europese landbouwers te vrijwaren en zo de voedselzekerheid te verbeteren, aldus de parlementsleden.

Bovendien zou de toegang tot genetische rijkdommen niet mogen worden beperkt, werd nog gezegd tijdens het debat. Dat zou op termijn immers kunnen leiden tot een situatie waarin enkele multinationale bedrijven een monopolie hebben op plantenveredelingsmateriaal.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe) stemde voor de resolutie: 'Patenten toekennen op groenten en fruit moet verboden worden, want waar gaan we anders naar toe als we dit toelaten? Het zou de sector echt niet ten goede komen als enkele bedrijven het monopolie zouden hebben op bepaalde groenten- en fruitsoorten.'

Het is nu aan het Europees Octrooibureau (EPO) om de volgende stap te zetten.