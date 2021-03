Een nieuw hoofdstuk in de saga die de strijd tussen de zuivel- en plantaardige industrie intussen genoemd kan worden: producenten van plantaardige zuivelalternatieven zullen misschien geen foto's van hun product meer op de verpakking mogen zetten omdat dat te hard op melk lijkt.

De consument is niet in staat om het verschil te zien tussen plantaardige melk en melk van koeien, klinkt het in de kantoren van Europese toppolitici. De vermeende verwarring zorgde er jaren geleden al voor dat de woorden melk, boter en kaas niet meer gebruikt mogen worden op verpakkingen van notenmelk, amandelboter of cashewkaas. Onlangs werd er opnieuw een robbertje uitgevochten in hetzelfde katern, waardoor ook bewoordingen als 'alternatief voor yoghurt' of omschrijvingen zoals 'romig' uit den boze geworden zijn. En nog zit het er bovenhands op tussen de zuivelindustrie en producenten van plantaardige alternatieven.

In de Europese raad wordt er deze weken immers gestemd over een amendement om de bestaande beperkingen nog uit te breiden. Iedere link met zuivelproducten op plantaardige verpakkingen of in advertenties zal dan verboden zijn. Als het amendement wordt aangenomen, zullen plantaardige merken geen foto's van hun eigen dranken meer kunnen gebruiken op hun verpakkingen, omdat die te veel op melk lijken. Daarnaast zouden ze hun producten ook niet meer in drankkartons mogen verkopen, omdat die te veel op de verpakking van zuivelproducten zouden lijken. (Het is vooralsnog onduidelijk of de raad ook opmerkingen heeft over vruchtensap of soep in brik.) Staat ook op het lijstje om verboden te worden: een vergelijking van de klimaatimpact tussen bijvoorbeeld een stuk vegan kaas en een stuk koemelkkaas. Ook dat zou de consument immers te veel in de war brengen.

Stokken in de wielen

Het amendement is opmerkelijk, want het lijkt in te gaan tegen de bredere visie die Europa heeft op voedsel. De Green Deal wijdt bijvoorbeeld een significant deel aan het vergemakkelijken van meer plantaardig eten. Een omslag in het westers dieet is immers nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

De plantaardige zuivelindustrie groeit al jaren na elkaar (uit cijfers van ProVeg International blijkt dat de omzet van plantaardige voeding de laatste twee jaar in Europa met bijna vijftig procent toegenomen is). Verschillende verenigingen zien in het omstreden amendement dan ook eerder een poging van de zuivelindustrie om een belangrijke concurrent uit te schakelen op politiek niveau. En dat komt niet alleen de plantaardige industrie en het klimaat niet ten goede, klinkt het, maar ook de consument: 'Dit amendement zal pas voor verwarring zorgen. Het wordt immers onmogelijk gemaakt om plantaardige producten op een objectieve manier te vergelijken met zuivelproducten.' Meer dan twintig ngo's verspreiden daarom nu een petitie, die al bijna 400.000 keer ondertekend werd.

De consument is niet in staat om het verschil te zien tussen plantaardige melk en melk van koeien, klinkt het in de kantoren van Europese toppolitici. De vermeende verwarring zorgde er jaren geleden al voor dat de woorden melk, boter en kaas niet meer gebruikt mogen worden op verpakkingen van notenmelk, amandelboter of cashewkaas. Onlangs werd er opnieuw een robbertje uitgevochten in hetzelfde katern, waardoor ook bewoordingen als 'alternatief voor yoghurt' of omschrijvingen zoals 'romig' uit den boze geworden zijn. En nog zit het er bovenhands op tussen de zuivelindustrie en producenten van plantaardige alternatieven.In de Europese raad wordt er deze weken immers gestemd over een amendement om de bestaande beperkingen nog uit te breiden. Iedere link met zuivelproducten op plantaardige verpakkingen of in advertenties zal dan verboden zijn. Als het amendement wordt aangenomen, zullen plantaardige merken geen foto's van hun eigen dranken meer kunnen gebruiken op hun verpakkingen, omdat die te veel op melk lijken. Daarnaast zouden ze hun producten ook niet meer in drankkartons mogen verkopen, omdat die te veel op de verpakking van zuivelproducten zouden lijken. (Het is vooralsnog onduidelijk of de raad ook opmerkingen heeft over vruchtensap of soep in brik.) Staat ook op het lijstje om verboden te worden: een vergelijking van de klimaatimpact tussen bijvoorbeeld een stuk vegan kaas en een stuk koemelkkaas. Ook dat zou de consument immers te veel in de war brengen.Het amendement is opmerkelijk, want het lijkt in te gaan tegen de bredere visie die Europa heeft op voedsel. De Green Deal wijdt bijvoorbeeld een significant deel aan het vergemakkelijken van meer plantaardig eten. Een omslag in het westers dieet is immers nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. De plantaardige zuivelindustrie groeit al jaren na elkaar (uit cijfers van ProVeg International blijkt dat de omzet van plantaardige voeding de laatste twee jaar in Europa met bijna vijftig procent toegenomen is). Verschillende verenigingen zien in het omstreden amendement dan ook eerder een poging van de zuivelindustrie om een belangrijke concurrent uit te schakelen op politiek niveau. En dat komt niet alleen de plantaardige industrie en het klimaat niet ten goede, klinkt het, maar ook de consument: 'Dit amendement zal pas voor verwarring zorgen. Het wordt immers onmogelijk gemaakt om plantaardige producten op een objectieve manier te vergelijken met zuivelproducten.' Meer dan twintig ngo's verspreiden daarom nu een petitie, die al bijna 400.000 keer ondertekend werd.