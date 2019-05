Europa wil meer transparantie over prijzen in de voedselketen

De Europese Commissie wil meer transparantie over de manier waarop prijzen in de voedingssector tot stand komen. Commissaris voor Landbouw Phil Hogan komt daarom met een voorstel voor nieuwe regels voor de sector om de prijsevolutie bij te houden, van bij de landbouwer tot in het winkelrek.

© Getty

Consumenten moeten weten hoe de prijs van het voedsel dat ze kopen tot stand is gekomen, vindt Hogan. Verschillen tussen aankoop- en verkoopprijs kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door de kost van vervoer, verzekering of opslag, maar dat weet de consument vaak niet. Meer transparantie in de totstandkoming van die prijzen kan het vertrouwen in de markt versterken, meent Hogan. Tegelijkertijd kunnen bedrijven betere beslissingen nemen en beter concurreren op de wereldmarkt. Concreet stelt Hogan voor om de prijstransparantie voor vlees, eieren, zuivel, groenten, fruit, akkerbouwgewassen, suiker en olijfolie te verhogen. De gegevens komen uit bestaande dataverzameling, die producenten en lidstaten al verzamelen om te rapporteren aan de Commissie. Alleen krijgen die data nu een breder toepassingsgebied, legt Hogan uit. Elke lidstaat is zelf verantwoordelijk voor de verzameling van de prijsgegevens. De Commissie maakt ze daarna beschikbaar op haar dataportaal voor agrovoedingsmiddelen en de EU-markobservatoria. Het voorstel van de Commissie komt bovenop een aantal eerdere hervormingen, brengt Hogan in herinnering. Eerder pakte ze ook al oneerlijke handelspraktijken aan en nam ze maatregelen om de samenwerking tussen producenten te versterken. Lees ook: De (echte) prijs van vlees: wat een kweker krijgt voor de barbecueschotels die jij koopt