Europa wil gebruik antibiotica in veeteelt naar omlaag

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding waarschuwde onlangs nog dat bacteriën in mensen, voedingswaren en dieren weerstand kunnen bieden tegen de meest gebruikte antibiotica. De nieuwe Europese regels leggen het preventieve gebruik van antibiotica aan banden.

Bij individuele dieren mogen ze enkel nog toegediend worden indien de dierenarts oordeelt dat het risico op besmetting groot is. Hele groepen dieren mogen enkel met antibiotica behandeld worden wanneer één dier besmet is en de veearts meent dat er geen andere oplossingen zijn. De tekst verleent ook aan de Europese Commissie de bevoegdheid om bepaalde antibiotica exclusief voor te behouden voor de behandeling van mensen.

'Terug naar de Middeleeuwen'

Ook voor de invoer van voedingswaren uit derde landen worden regels opgelegd, zoals een verbod op het gebruik van antibiotica om de groei van dieren te versnellen. "Dankzij deze wet zullen we de consumptie van antibiotica op veehouderijen kunnen verminderen. Het is een belangrijke bron van resistentie die op de mens wordt overgedragen. De resistentie tegen antibiotica dreigt ons gezondheidssysteem terug te brengen naar de Middeleeuwen", waarschuwde de Franse conservatieve Françoise Grossetête (PPE). Verwacht wordt dat de regels ten laatste in 2022 van toepassing worden.