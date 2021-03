De Europese Commissie heeft een actieplan klaar om de biologische landbouwsector een duw in de rug te geven. Met een sterke focus op het stimuleren van de vraag naar bioproducten wil ze bewerkstelligen dat een kwart van alle Europese landbouwgrond tegen 2030 door biologische landbouw wordt ingenomen.

Biologische landbouw is aan een opmars bezig. Het areaal is het voorbije decennium al met 66 procent toegenomen tot 8,5 procent van de totale landbouwoppervlakte. Wel staat de sector niet overal even sterk. In Oostenrijk hebben de bioboeren al een kwart van alle gronden ingepalmd, in Ierland amper 1,6 procent. In België is de sector goed voor 6,9 procent.

De Commissie verwacht niet dat alle lidstaten tegen 2030 25 procent halen. Wel wil ze dat alle regeringen nationale strategieën met deadlines en doelstellingen uittekenen die bijdragen om het Europese streefcijfer te halen. Bioboeren hebben niet enkel een hoger inkomen, ze zorgen ook voor meer biodiversiteit.

Verhouding tot de natuur

'We moeten dringend de balans herstellen in onze verhouding tot de natuur', zei vicevoorzitter Frans Timmermans donderdag bij de presentatie van het actieplan, dat kadert in de European Green Deal. Het plan, dat 23 maatregelen omvat, focust sterk op de vraagzijde. Zo wil de Commissie consumptie stimuleren door sensibiliseringscampagnes en door de promotie van bioproducten in schoolmaaltijden en, via openbare aanbestedingen, in kantines.

Geld uit de Europese landbouwfondsen moet de productie ondersteunen. In de plannen voor de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid liggen bijvoorbeeld tientallen miljarden euro's aan zogenaamde ecoregelingen klaar voor landbouwers die extra inspanningen op milieuvlak leveren. Het Europees Parlement en de lidstaten hopen daarover tegen juni een akkoord te bereiken. Tenslotte heeft het plan ook aandacht voor duurzaamheid.

De Commissie neemt zich voor om minstens 30 procent van de onderzoeks- en innovatiebudgetten voor landbouw te reserveren voor onderwerpen die de biologische sector kunnen helpen.

