'Europa moet investeren in alternatieven voor vlees'

De veeteelt is een van de grootste bronnen van broeikasgassen. Bovenop de directe uitstoot komt ook nog de ontbossing voor de teelt van dierenvoeder. Daardoor is de sector volgens de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) goed voor 14,5 procent van de totale menselijke uitstoot.

Reden genoeg om de productie van vlees over een heel andere boeg te gooien, zeggen experts van Chatham House in een nieuw rapport. Ze breken een lans voor Europese investeringen in de ontwikkeling van alternatieven voor traditionele veelsproductie: plantaardige vleesvervangers en kweekvlees uit het lab.

Innovatie

De denktank pleit voor nieuwe regelgeving en etikettering, maar ook voor stevige investeringen in de ontwikkeling van artificieel vlees uit het lab en in vleesvervangers op basis van plantaardige ingrediënten.

'Europese beleidsmakers moeten een duidelijk, transparant en inclusief regelgevend kader ontwikkelen en kapitaal investeren in onderzoek, ontwikkeling en marketing.'

Dat is ook in het belang van de Europese economie, argumenteren ze, want de EU kan munt slaan uit haar positie als koploper in de sector. Veel innovatoren op het vlak van vleesvervangers zijn nu gevestigd in Europa. De besluitvorming rond wetgeving, etikettering en marketing van alternatieve vleesproducten kan een aanzienlijke invloed hebben op de verdere ontwikkeling van die prille industrie.

Andere patronen

Om haar klimaatbeloftes na te komen moet de EU de Europese eetpatronen veranderen, inclusief een verminderde consumptie van traditioneel vlees, schrijven de onderzoekers, maar dat betekent dus niet dat iedereen vegetariër moet worden. Kweekvlees en goede vleesvervangers kunnen dan helpen, en ze hebben nog meer voordelen.

'Alternatieven hebben het potentieel om niet alleen de Europese klimaatdoelstellingen te helpen bereiken, maar ook het gebruik van antibiotica te verminderen, de gezondheid te verbeteren en minder grondstoffen te verbruiken', stelt het rapport. 'Maar om dat te doen, moeten Europese beleidsmakers een duidelijk, transparant en inclusief regelgevend kader ontwikkelen en kapitaal investeren in onderzoek, ontwikkeling en marketing.'