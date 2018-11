Eten zoals bonobo's: duurzaamheid en smaak gaan hand in hand op dit evenement

Wanneer bonobo's eten over hebben, gaan ze actief op zoek naar soortgenoten om hun overschot te delen. Daarbij verkiezen ze vreemde bonobos boven hun eigen vrienden. In essentie veranderen ze het overschot aan eten in nieuwe vriendschapsbanden. Dat is het uitgangspunt achter Bonobo Feast, een culinair feest rond smaak en duurzaamheid: hoeveel vriendschappen zouden wij mensen niet kunnen maken met 1.3 miljard ton voedsel die we elk jaar verspillen?

Op het evenement zal een team van chefs van Jong Keukengeweld 'food waste' omzetten naar smaakvolle desserts. Dat werkt zo: geïnteresseerden kunnen zich inschrijven, waarna ze via mail zullen bevraagd worden over hun persoonlijk smaakprofiel. Op basis daarvan stellen de chefs een vegan ijsje samen. Als echte bonobo's zullen deelnemers echter niet hun eigen ijsje kunnen ophalen, maar zal een onbekende dat moeten doen. Lekker eten en aan de hand daarvan nieuwe mensen leren kennen, het kan hand in hand gaan.