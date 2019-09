Fijnproevers die de steurkaviaar eens willen laten, kunnen een nieuwe delicatesse uitproberen: slakkeneitjes.

Worden toastjes op exquise recepties binnenkort afgetopt met een toefje slakkenkaviaar? Als het van Italië afhangt wel. Daar worden slakken opnieuw populairder, en niet alleen in de vorm van ecargots. Naast de vraag naar het slakkenvlees, groeit immers ook de interesse in hun eitjes. De smaak daarvan is delicaat en 'met niets anders te vergelijken', zo vertelt Davide Merlino, eigenaar van slakkenboerderij La Lumaca Madonita, aan Modern Farmer. Net als 'echte' kaviaar eet je de slakkenkaviaar rauw.

Een belangrijk verschil met de gekende kaviaar is dat er voor slakkenkaviaar geen dieren gedood hoeven te worden. Of het nu gaat over 'echte' kaviaar van steuren of de goedkopere imitaties waarbij bijvoorbeeld zalm- of lompviseitjes gebruikt worden: visseneitjes kunnen enkel geoogst worden als de vis in kwestie opengesneden wordt. Slakken zijn in dat opzicht meer te vergelijken met kippen.

Steeds meer slakken

Een kilogram slakkeneitjes uit de grote boerderij gaat over de toonbank voor 1.725 euro per kilogram, of 29,90 euro per potje van 20 gram. Prijzen bij andere merken stijgen tot maar liefst 3.000 euro. De hoge kostprijs ligt volledig aan het moeilijke procedé dat nodig is om de eitjes te verkrijgen. Slakken leggen hun eitjes immers in de grond. 'Die moeten we een voor een oprapen met een pincet', zo vertelt Merlino. Daarna kan het sorteren beginnen, want elk eitje dat niet perfect rond en wit is, vliegt eruit. Slakken leggen tussen de vijftig en honderd eitjes per jaar, goed voor vier gram.

Een lepeltje slakkencaviaar © Getty

Fijnproevers in Italië en Frankrijk maken steeds meer kennis met het product, maar ook in landen als Zwitserland, Rusland en Dubai is er een markt. Daarnaast verwacht Modern Farmer dat de interesse enkel nog zal toenemen, als logisch gevolg van de steevast stijgende Italiaanse slakkenconsumptie. De afgelopen twintig jaar nam die al toe met 325 procent.