Eten we binnenkort kikkererwten van eigen kweek?

Belgische kikkererwten lijken geen verre toekomstmuziek meer. Dat is belangrijk nieuws in kader van de eiwittransitie.

Wetenschappers onderzoeken hoe het in Vlaanderen mogelijk is om kikkererwten economisch rendabel te telen. Vandaag wordt de van oorsprong mediterrane peulvrucht voornamelijk in Frankrijk, Canada, Turkije en Spanje verbouwd. De kostprijs van Vlaams geteelde kikkererwten ligt stukken hoger dan de wereldmarktprijs, voornamelijk omdat het vandaag slechts op heel beperkte schaal wordt geteeld.

Onderzoeker Elena Lievens van de Arteveldehogeschool meldt alvast dat een veld met lokaal ingezaaide kikkererwten hoopvolle resultaten geeft. “Waar de teelt vorig jaar grotendeels mislukte door de natte zomer, lijken we dit jaar af te stevenen op een goede oogst”, zegt ze. “We willen heel concreet de bereidheid van de keten en de consument onderzoeken om over te schakelen naar een Vlaamse kikkererwt.”

De lokale kikkererwten zijn verbouwd door landbouwer Thomas Truyen, de eerste teler van kikkererwten in Vlaanderen, en zullen via Greenyard, de ILVO FoodPilot, Abinda en Deldiche tot lokale kikkererwtproducten verwerkt worden. Delhaize zal daarna in een aantal supermarkten onderzoeken hoe de klant hierop reageert.

Eiwittransitie

Het onderzoek is belangrijk omdat kikkererwten veel eiwitten bevatten. Het huidige model van eiwitproductie en -consumptie staat wereldwijd onder druk door zorgen over voedselzekerheid, gezondheid en milieu-impact. De Vlaamse regering wil met 3,5 miljoen euro een verschuiving realiseren. De verhouding dierlijke versus plantaardige eiwitten op ons bord moet zo veranderen van 60/40 naar 40/60.