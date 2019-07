In de zomer is het culinaire doodzonde om vast te houden aan doffe borden. Dit is het seizoen om kleur te bekennen! We bieden alvast wat inspiratie.

Zelf regenboogrolletjes maken moeilijk? Nee hoor, zelfs een kind kan het. Wat wél klopt, is dat je op voorhand een berg snijwerk hebt. Maar eens dat gebeurd is (laat je gerust bijstaan door een mandoline voor extra tijdswinst), kan dat figuurlijke kind ook letterlijk aan het werk gaan.

Escabeche is een visstoofpotje dat zijn diepgang vindt in een lange rusttijd na bereiding. Je hebt er niet veel werk aan, maar maakt het dus wel best al een dag op voorhand klaar.

Als jij net als wij vindt dat een bordje gerookte vis van goede kwaliteit en postelein al een lekkere salade op zich zou kunnen zijn, moet je zeker dit recept eens bekijken. De korrelige ricotta, smeuïge erwtenvulling en de pasta die het geheel wat meer body geeft... Is dit de meest complete verfijnde zomersalade ooit?

Veel heb je in principe niet nodig voor een goede carpaccio, maar de groenten in dit recept voegen wel een extra dimensie toe.

Cheesecake hoeft niet altijd gelijk te staan aan dessert. Nee hoor, je kan de bijhorende indigestie gerust ook al tijdens het voorgerecht oplopen. Neem deze romige geitenkaastaart, samen met een groene salade, zeker ook eens mee op een zomerse picknick.

Deze verrassende salade zou niet misstaan als onderdeel van een Midden-Oosters buffet met hummus, falafel, geroosterde groenten en platbrood. Wees niet te zuinig met peterselie en andere kruiden!

Deze salade doet door de aanwezigheid van scampi, chorizo en de gebruikte kruiden ietwat denken aan paëlla, maar door de freekeh heb je er meer 'hap' aan. Het hoeft niet gezegd dat dit gerecht wel minstens even lekker is als de Spaanse klassieker.

De combinatie watermeloen - feta is intussen wel ingeburgerd geraakt, tijd voor iets anders! Met tofoe en een erg kruidige saus is het minstens even verfrissend. Een heerlijke lichte lunch, of frisse vergezeller van braadsels die recht van de barbecue komen.

Restaurantkost bij je thuis, het kan. Serveer deze octopus als voorgerecht, onderdeel van een zomers buffet of zo op zich, met een stuk goed stokbrood erbij.

Tongfilets in botersaus ken je. Waarom zou je het niet eens naar een hoger niveau tillen? Je hebt even werk aan de saus, maar als je wil, kan je die tot en met stap vier al op voorhand bereiden. Daarna staat je feestelijke ode aan de zee binnen het kwartier op tafel.

Dit recept is ideaal voor een zomers etentje met vrienden. Het ziet er niet te afgelikt uit, maar is wel onnoemelijk heerlijk. Zoete sluimererwten, friszure pesto, zoute zalm en hier en daar een licht pittige toets van een chilipepertje: sluit je ogen, beeld het je even in en droom alvast een beetje weg.

Onder het motto 'leg er iets exquis op en je krijgt een exquis gerecht', transformeren we studentenkost tot een zomerse sensatie. Laat je evenwel niet verleiden om net zoals in je studententijd pesto uit een potje te gebruiken, maar maak hem vers. Dat is amper werk en het resultaat is oneindig veel frisser en smaakvoller.

Panna cotta klinkt wervelend, maar het staat helaas vaak gelijk aan een redelijk vlak smakend melkdessert. In dit recept maakt een vleugje citroen van de 'gekookte melk' een waardige aanvulling op het stevig doorsmakende rood fruit.

Waar anders dan in Italië moeten we de inspiratie halen voor nagerechten terwijl het buiten volop zomert? Hierin verbroederen perziken en mascarpone. Meer woorden hoeven wij daar niet aan vuil te maken, lijkt ons.

Mag dat pinkje al eens in de lucht terwijl je geniet van chic gebak? Dan is deze mini-bavarois helemaal iets voor jou! Laat je niet van de wijs brengen door de spontaan opkomende associatie aan koffienamiddagen met je oma op zondag, want iederéén verdient dit koninklijk gebakje.