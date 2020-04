De Belgische aardappelverwerkers gaan elke week 25 ton aardappelen schenken aan de voedselbanken. Dat meldt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. Vlaanderen betaalt voor het wassen en verpakken van de aardappelen.

De Belgische aardappelsector exporteert naar meer dan 160 landen over de hele wereld. Doordat de horeca in binnen- en buitenland minder aardappelproducten afneemt, blijft de sector met heel wat niet-verwerkbare aardappelen zitten. Om daar deels aan tegemoet te komen, zal sectorvereniging Belgapom tot eind mei 25 ton aardappelen per week wassen, verpakken en ter beschikking stellen van de voedselbanken.

De landbouwers worden vergoed voor hun producten, omdat zij een overeenkomst voor afname hadden met de verwerkers. Die schenken de aardappelen nu, maar worden door Vlaanderen wel vergoed voor het wassen en verpakken.

Belgapom becijferde eerder al dat naar schatting 1 miljoen ton aardappelen onverkoopbaar zou zijn door de crisis. 'Onze aardappeltelers blijven door de genomen maatregelen met een grote stock zitten', zegt Crevits. 'Om te vermijden dat al dat uitstekend voedsel, waar ze zo hard voor gewerkt hebben, verloren gaat, hebben we een overeenkomst gesloten om 25 ton aardappelen per week te schenken aan de voedselbanken.'

