Patissier Pieter De Volder en chocolatierDavid Van Acker van ZUUT maken elegante taartjes en pure pralines als geen ander. De heren werden dit jaar tot 'beste chocolatier van Vlaanderen' gekroond door de gastronomische gids Gault & Millau.

David begon onder aan de ladder bij grootmeester Pierre Marcolini en vertrok er elf jaar later als hoofd van de afdeling research & development. 'Het was fantastisch om de passie van Pierre van dichtbij te mogen absorberen', vertelt hij. Zelf chocolade maken, vanaf de cacaoboon tot het afgewerkte product, was dan ook een must bij het opstarten van een eigen zaak. In ZUUT biedt hij nu...