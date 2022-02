In tijden als deze zijn plaatsen waar je een ander universum lijkt binnen te stappen van onschatbare waarde. Waan je even in een Amerikaanse roadmovie bij Elbow Lunch Counter in Brussel. (****)

Voor wie - net als ik - fan is van de Amerikaanse eetcultuur is Elbow Counter een heiligdom qua culinair escapisme. Je wordt zo van een Brussels trottoir naar een Amerikaanse diner gekatapulteerd. Denk aan gratis koffie- refills uit de iconische glazen koffiekannen, grote softdrinks in plastic oranje bekers met veel ijs, krokante zoute chips als side bij je sandwich en perfecte service en gastvrijheid.

...

Voor wie - net als ik - fan is van de Amerikaanse eetcultuur is Elbow Counter een heiligdom qua culinair escapisme. Je wordt zo van een Brussels trottoir naar een Amerikaanse diner gekatapulteerd. Denk aan gratis koffie- refills uit de iconische glazen koffiekannen, grote softdrinks in plastic oranje bekers met veel ijs, krokante zoute chips als side bij je sandwich en perfecte service en gastvrijheid. Elbow kende zijn opstart tijdens de pandemie. Omdat er in deze kleine zaak enkel zitplaatsen zijn aan de toog, verbouwden ze de inkom tot een doorgeefluik waardoor de broodjes vlot van de hand gingen. Zo bouwden ze een trouw publiek uit de buurt op dat bleef terugkomen voor meer. Gelukkig kon Elbow in september in volle glorie de deuren openen. Vanaf onze chromen barkruk hebben we zicht op de twee chefs-eigenaars die roggebrood (van de befaamde bakkerij Kleinblatt) snijden voor een broodje Smoked Roast Beef, venkelworst en eitjes bakken op de plancha voor de suggestie van de dag en kipfilet fijnhakken voor de Chicken Cheesesteak met gebakken kip, ui en gesmolten kaas. De kaart is onderverdeeld in warme en koude broodjes. Warme klassiekers zoals een Pastrami Sandwich of Buffalo Chicken Sandwich (met gebakken kip, blauwekaasdressing, selder en pikant-romige Buffalo-saus) en aan de koude kant een roggeboterham met eiersalade, tonijnsalade, Italiaanse charcuterie of rosbief. We zien hoe de verse worst, kip, eitjes hier à la minute worden bereid om zo een sandwich van hoog niveau te serveren. Zowel onze Tuna Melt (11 euro) - een geroosterde boterham met tonijnsla en gesmolten kaas vergezeld van een kommetje kwaliteitschips en een indrukwekkende augurk - als de special van de dag met venkelworst, sinaasappelzeste en een perfect smeuïge omelet (11 euro) worden gulzig weggehapt. Beide chefs houden continu de zaal in de gaten, komen rond om te vragen of alles oké is en slaan praatjes met de passanten die een takeawaybestelling meenemen. Meteen als we buitenstappen, willen we terug naar binnen. In tijden als deze zijn plaatsen waar je een ander universum lijkt binnen te stappen van onschatbare waarde - zeker als ze ook nog eens scherp geprijsd troosteten van het hoogste niveau serveren.