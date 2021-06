Door het koude voorjaar hadden de mosselen een weekje langer nodig dan vorig jaar om gevuld te raken, maar nu zijn ze er weer.

'Van mosselen geniet je samen met vrienden en familie. Het feit dat we weer meer samen mogen komen, kunnen we mooi vieren met een heerlijke pot op het terras,' aldus mosselkweker Jan Bout die de eerste hangmosselen bovenhaalde.

Primeurmosselen

De hangcultuurmosselen uit de Zeeuwse wateren zijn de eerste mosselen van het seizoen. Babymosseltjes groeien aan touwen bovenin het water, waar het meeste voedsel uit het water te filteren is. In speciale sokken groeien de mosselen in twee jaar uit tot volwassen exemplaren. Het kweken van hangcultuurmosselen gebeurt 100% natuurlijk.

Mosselen van de hangcultuur zijn goed voor vijf procent van de totale hoeveelheid mosselen die in Nederland wordt gekweekt. Het seizoen van de bodemcultuur start naar verwachting op 7 juli.

