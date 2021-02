Een winkel waar veganisten of mensen die wat vaker plantaardig willen eten niet meer op het etiket moeten kijken: dat is het Nederlandse winkelconcept Vegan Fresco.

Het aanbod veganistische producten groeit dan wel jaar na jaar in de reguliere supermarkten, toch blijft het opletten voor wie liever geen dierlijke producten consumeert. Daar wou James Fresco aan tegemoet komen met een supermarkt speciaal voor plantaardige producten.

In de winkel vinden klanten zo'n duizend producten die elders minder gemakkelijk te verkrijgen zijn. Denk aan plantaardige kazen, vleesvervangers en ijs. Wie geen zin heeft om te koken, kan er ook terecht voor takeaway-broodjes of een opwarmmaaltijd. Groenten, fruit en andere dagverse producten werden niet opgenomen in het aanbod, omdat andere supermarkten in de buurt die ook al verkopen.

Het winkelconcept kwam tot stand na een succesvolle crowdfundingactie.

veganfresco.com

