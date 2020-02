Liefhebbers van pindakaas kunnen dit weekend hun hartje ophalen in Antwerpen. Daar opent de eerste pindakaaswinkel van het land de deuren.

Het concept komt overgewaaid uit Nederland, waar de Pindakaaswinkel al een aantal filialen heeft in de grote steden. Nu zet de keten voet aan wal in Antwerpen. Het idee is eenvoudig: er wordt enkel pindakaas verkocht, maar dan wel met unieke smaken. Denk aan karamel-zeezout, chilipeper, citroengras en zelfs stroopwafel-kaneel. In de pindakaas die er verkocht wordt zit trouwens geen palmolie, noch toegevoegde suikers.

De keten maakte vorige week al bekend dat hun eerste Belgische winkel eraan komt. Deze zaterdag gaat die winkel dus effectief open.

De Pindakaaswinkel, Schrijnwerkersstraat 4, Antwerpen.

