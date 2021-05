Er is voor het eerst een insect goedgekeurd voor menselijke consumptie in de Europese Unie. Op voorstel van de Europese Commissie hebben experts van de lidstaten ermee ingestemd om gedroogde gele meelworm als voedingsproduct toe te laten op de Europese markt.

Meelwormen zijn larven van de meeltor en zijn rijk aan vetten, vezels en proteïnen. Ze zullen binnenkort opgediend kunnen worden als snack, of in poedervorm gebruikt worden voor de productie van, bijvoorbeeld, koekjes, smoothies of pastaproducten, zo deelde de Commissie dinsdag mee.

De Europese landbouwstrategie 'Van boer tot bord' bestempelt insecten als een alternatieve bron van proteïnen die kunnen helpen om het voedingssysteem duurzamer te maken. In andere werelddelen eten miljoenen mensen dagelijks insecten, maar een doorbraak op de Europese markt is om culturele en regelgevende redenen vooralsnog uitgebleven. De goedkeuring van de gedroogde gele meelworm gebeurde op basis van een nieuw wetgevend kader dat sinds 2018 van kracht is en de toelating van zogenaamde novel foods regelt.

Wel al verkocht

Begin dit jaar oordeelde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat het verorberen van de meelwormen geen probleem stelt voor de menselijke gezondheid. EFSA waarschuwde wel dat mensen met bepaalde allergieën de insecten misschien beter niet eten. Een Frans bedrijf had bij de Commissie om markttoelating gevraagd. Aangenomen wordt dat de Commissie binnen enkele weken definitief het licht op groen zal zetten.

Er liggen intussen nog elf andere vergunningsdossiers op tafel. Her en der in Europa kunnen insecten overigens al onder bepaalde voorwaarden als voedingsproduct worden verkocht in afwachting van een definitieve goedkeuring.

Meelwormen zijn larven van de meeltor en zijn rijk aan vetten, vezels en proteïnen. Ze zullen binnenkort opgediend kunnen worden als snack, of in poedervorm gebruikt worden voor de productie van, bijvoorbeeld, koekjes, smoothies of pastaproducten, zo deelde de Commissie dinsdag mee. De Europese landbouwstrategie 'Van boer tot bord' bestempelt insecten als een alternatieve bron van proteïnen die kunnen helpen om het voedingssysteem duurzamer te maken. In andere werelddelen eten miljoenen mensen dagelijks insecten, maar een doorbraak op de Europese markt is om culturele en regelgevende redenen vooralsnog uitgebleven. De goedkeuring van de gedroogde gele meelworm gebeurde op basis van een nieuw wetgevend kader dat sinds 2018 van kracht is en de toelating van zogenaamde novel foods regelt. Begin dit jaar oordeelde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat het verorberen van de meelwormen geen probleem stelt voor de menselijke gezondheid. EFSA waarschuwde wel dat mensen met bepaalde allergieën de insecten misschien beter niet eten. Een Frans bedrijf had bij de Commissie om markttoelating gevraagd. Aangenomen wordt dat de Commissie binnen enkele weken definitief het licht op groen zal zetten. Er liggen intussen nog elf andere vergunningsdossiers op tafel. Her en der in Europa kunnen insecten overigens al onder bepaalde voorwaarden als voedingsproduct worden verkocht in afwachting van een definitieve goedkeuring.