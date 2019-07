In Sint-Lambrechts-Woluwe is het nieuwe winkelconcept van supermarktketen Carrefour voorgesteld.

Carrefour kondigde eerder al aan biowinkels te openen in ons land. Dat gebeurde nu op de George Henrilaan in Sint-Lambrechts-Woluwe. Het gaat om een vestiging van 200 m², waar bijna drieduizend biologische producten verkocht worden. De Brusselse vestiging is de eerste van de keten die exclusief bioproducten verkoopt in ons land, maar niet de eerste ooit: Frankrijk en Spanje kennen de bio-Carrefours al langer.

'Carrefour heeft de ambitie om iedereen de beste toegang te geven tot en de leider te worden van de voedingstransitie', aldus de winkelketen zelf.