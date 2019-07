In Oostende zijn vrijdagmorgen de eerste Belgische mosselen uit de Noordzee geproefd. Het gaat om hangcultuurmosselen, die gekweekt worden op vijf kilometer voor de Belgische kust.

De Belgische mosselen hangen aan lijnen, waardoor de bodem niet verstoord wordt en de mossel proper blijft. De mossels groeien bovendien snel: in minder dan een jaar tijd zijn ze al klaar voor consumptie. Volgens het bedrijf achter de Belgische mosselen, Brevisco, zijn ze 'zeer vlezig door de vele mineralen in onze Noordzee'. De mossel scoort goed op de smaaktesten die de Colruyt Group al liet uitvoeren.

Colruyt wil het kweekproces nu opschalen en op termijn overgaan tot verkoop in de supermarkten. 'We hopen de eersten te zijn die de Belgische mosselen tot bij de consument brengt', zegt directeur Stefan Goethaert. Klanten kunnen op 12 en 13 juli de Belgische mosselen in primeur proeven in tien Colruyt-supermarkten aan de Belgische kust. Het gaat om de filialen in Blankenberge, Bredene, Knokke, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, OKay De Panne en Lombardsijde en Bio-Planet Brugge.