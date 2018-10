Eerste Belgische biologische soja geoogst

Het woord 'sojateelt' roept algauw schrikbeelden op over immense groene woestijnen in Amerika, maar daar komt in de toekomst misschien een einde aan. Met de steun van ILVO (Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek) en Inagro (Onderzoek en Advies in Land- en Tuinbouw) zijn Belgische boeren namelijk al enkele jaren manieren aan het zoeken om het vaak uit verre gebieden geïmporteerde product ook hier te telen. Dat lijkt steeds beter te lukken, nu ze ontdekt hebben welke varianten van de exotische plant hier goed gedijen.

Boer Simon Colembie is er nu met behulp van de Colruyt Group ook in geslaagd om dat succesvol te doen in de biologische landbouw. Voor het eerst heeft hij 2,5 ton van de bonen kunnen oogsten; genoeg om op de markt te brengen.

Dat gebeurt in de vorm van twee veggieburgers en twee spreads, gemaakt door het Brugse bedrijf La Vie Est Belle. Dat merk had nog geen sojaproducten in de aanbieding, omdat het het liefst werkt met lokale producten en dat tot voor kort onmogelijk was met soja. De producten zullen vanaf volgend jaar te vinden zijn bij Bio-Planet.