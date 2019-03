Eerste Belgische asperges zijn vroege vogels

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden al asperges geoogst en dat is uitzonderlijk vroeg. 'Maar dat wil niet zeggen dat er een uitzonderlijk aspergeseizoen zit aan te komen', klinkt het bij groenten- en fruitveiling BelOrta in Sint-Katelijne-Waver.

De asperges uit serrekweek zijn al te koop, maar voor asperges uit volle grond is het normaal gezien wachten tot half april. Toch kunnen boeren op enkele plaatsen in Vlaanderen nu al oogsten. Adriaan van Meijl uit Pelt, de grootste aspergeboer van Limburg, verkoopt al sinds vrijdag asperges uit volle grond. Lees ook: 20 lekkere recepten met asperges 'Door de vroege lenteprik zijn de asperges er dit jaar bijzonder vroeg bij. Dinsdag zijn we volop beginnen steken op onze akker in Overpelt', zegt hij aan Het Belang van Limburg. Ook in Malderen (Vlaams-Brabant) en Geel (Antwerpen) worden al asperges geoogst. Maar volgens de coöperatieve veiling BelOrta in Sint-Katelijne-Waver betekenen de berichten over extreem vroege asperges niet meteen dat er een recordseizoen zit aan te komen. 'De officiële start van het seizoen voor asperges uit volle grond blijft zoals andere jaren tussen begin en midden april', zegt Glenn Sebregts van BelOrta. 'Wij verwachten ook geen uitzonderlijke piek in de hoeveelheid asperges dit seizoen.'