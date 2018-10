Eerste avocadobar van Europa komt naar België

The Avocado Show was een instant hit in Nederland. Het concept is simpel, maar goed: je vindt er alles met avocado. Avocado pancakes, avocado eggs benedict, avocado toast, avocado burgers of salades... als je het kan bedenken, kan je het hoogstwaarschijnlijk ook eten in de bijzondere zaak. Ook de drankkaart vertoont hier en daar aanwezigheid van avocado.

Of het nu in een zoete smoothiebowl is, of als basis voor hartige eggs benedict: avocado's bieden opties voor elke smaak. Bovendien kan je de hele dag terecht bij The Avocado Show voor hun pretty, healthy food creaties: ze serveren er zowel ontbijt, brunch, lunch als dinner en take away.

Na het grote succes in het moederland, zet The Avocado Show nu de expansie naar het buitenland in. Bestemming: de Anspachlaan in Brussel. De opening is voorzien vooreind november.