De Belgische melkcoöperatie Fairebel en organisatie voor eerlijke handel Fairtrade slaan de handen in elkaar. Zo creëren ze een chocolademelk waarin boeren van bij ons en uit het zuiden elkaar ontmoeten.

Zowel Fairebel als Fairtrade vinden dat boeren een eerlijke prijs verdienen voor hun product, zodat ze voor goede arbeidsomstandigheden kunnen zorgen en een duurzame toekomst tegemoet kunnen gaan. Het grootste verschil tussen beide organisaties is hun focuspunt: Fairebel verenigt Belgische melkboeren, terwijl Fairtrade zich eerder richt op producten vanuit het zuiden.

Die komen nu mooi samen in een volledig faire chocolademelk. Fairebel koopt zijn cacao uit Ivoorkust niet alleen aan een eerlijke prijs, maar steunt ook het project Women School of Leadership, dat vrouwen in cacaoproducerende gemeenschappen ondersteunt.