De boog kan niet altijd gespannen staan. Tussen al dat winkelen en fietsen door kom je op adem in de talrijke Knokse barretjes en lunchadressen, of je eindigt je dag in een van de verfijnde eetgelegenheden in Knokke-Heist en omgeving. Onze tips.

In volle coronatijd opende Dino Van Eeckhout de eerste Lobster 'N Rolls in Brussel en het concept - bedacht door vader Dino en zoon Arnaud - was een schot in de roos. Waarom dan geen tweede zaak openen, dacht hij, in Knokke dit keer.

De basis van het succesrecept is een vers briochebroodje, belegd met stukjes kreeft, rivierkreeftjes, king crab, snow crab of Belgische grijze garnalen. Het beleg kan aangevuld worden met verschillende toppings en garnituren zoals limoenboter, verse lente-uitjes, truffelcarpaccio of Belgische kaviaar. Zeedijk 658, 8300 Knokke-Heist Een brood dat lang de tijd krijgt om rustig te rijzen, barst van de smaak en is bovendien veel makkelijker verteerbaar. Dat hebben ze ook begrepen bij Boulangerie Henri, waar het brooddeeg rijst door de natuurlijke gisten uit een zuurdesemcultuur. Aan de oven staat bakker James Swevers: hij vernoemde zijn bakkerij naar zijn vader Henri, van wie hij de knepen van het vak leerde. Na een jeugd vol bloem en deeg in het bakkersatelier van zijn vader was hij zo gebeten door de magie van brood dat hij voor bakker ging studeren in Ter Groene Poorte. Naast de rustieke broden vind je bij Boulangerie Henri ook prachtige patisserie en je kunt er zelfs even neerploffen op de diepgroene fluwelen zetels van het aanpalende café Henri voor een koffie, lunch of ontbijt. Keith Haringplein 3, 8300 Knokke-Heist, boulangerie-henri.be Sushi en hamburgers: het lijkt een gekke combinatie, maar eens je de geschiedenis van eigenares Erika Van Renterghem kent, vallen de puzzelstukjes in elkaar. Erika had meer dan twintig jaar een slagerij, wat haar liefde voor dit ambacht én voor perfecte burgers verklaart. Daarna besloot ze zich te verdiepen in de Japanse kunst van sushi maken. In de gloednieuwe zaak John Lee komen haar twee passies samen. Hartverscheurende keuzes zijn het gevolg: een bordje lichte, verfijnde sushi of een heerlijk decadente burger? Keith Haringplein 1, 8300 Knokke, johnlee.be Thai Café vind je in verschillende steden in België, voornamelijk aan Franstalige kant. Tijdens de coronacrisis ging de vestiging in Knokke-Heist open met zicht op zee. Je eet hier pittige Thais geïnspireerde gerechten, van kruidige curry over romige kokossoep tot gestoomde dorade met chili en limoen. Je kunt alle gerechten ook aan huis laten leveren als je geen fut meer hebt om te flaneren over de dijk. Zeedijk-Albertstrand 564, 8300 Knokke-Heist, thai.cafe De Kruier is een instituut van de Belgische klassieke keuken. Het restaurant ligt in Ramskapelle, een fotogeniek gehucht van Knokke-Heist. Naast een indrukwekkende witte windmolen vind je de keuken van de broers Maarten en Pieter Callant, die de zaak van hun ouders overnamen. De kaart is beperkt en dat is altijd een goed teken. Je kiest een prachtig stuk vlees of vis uit en combineert dat zelf met een portie groenten, een aardappelbereiding en een saus. In tijden waarin à la carte eten steeds zeldzamer is, is zoveel keuzevrijheid de ultieme luxe. Bij de voorgerechten zijn de garnaalkroketten altijd een winnaar, maar ook de tomaat of geplette aardappel met handgepelde garnalen zijn onberispelijk. Ramskapellestraat 66, 8301 Knokke-Heist, kruier.be Dit adresje werd ons door verschillende locals enthousiast getipt. Achter de potten van Le Coup Vert staat chef Christian Souvereyns, zoon van de legendarische sterrenchef Roger Souvereyns. Op het bord verschijnt een frisse kookstijl met een uitgesproken voorliefde voor Italiaanse smaken en bereidingen. Ook Gault&Millau heeft een boontje voor deze zaak, waarvan het de keuken omschrijft als 'verfijnd rustiek' en dat beloont met 14 op 20. Aan het restaurant is een traiteurzaak waar je elke dag eenvoudige, verse gerechten kunt uithalen. Denk aan een caesarsalade met noordzeekrab en grijze garnalen, ossobuco, een ruime keuze pasta's of waterzooi met hoevekip. Sparrendreef 92, 8300 Knokke-Heist, knokke.lecoupvert.com Aan de buitenkant zou je Daigo Sushi niet meteen opmerken, maar loop niet zomaar door: de sushi is top, kregen we te horen van de Knokse foodie die ons deze sushizaak aanraadde. Bij Daigo kom je niet voor het kader, maar wel voor de indrukwekkende boten gevuld met smakelijke sushi. Ook gyoza (gebakken dumplings), edamame (gestoomde sojaboontjes), tempura van groente of een pittige wok staan er op de kaart. Tijdens de zomer is het restaurant elke dag open: ideaal als je geen zin hebt om zelf te koken. Knokkestraat 296, 8301 Knokke-Heist, daigosushi.net Het verhaal van Izy Coffee begon in Izegem, waar Bart Buyse na vijftien jaar in het buitenland vertoefd te hebben geen koffie naar zijn hart kon vinden. Hij opende dan maar zelf een specialty coffee-bar, die in enkele jaren uitgroeide tot een West-Vlaams succesverhaal met vestigingen in Oostende, Roeselare, Kortrijk, Torhout, Tielt en Knokke en eentje in Gent. De rode draad: kwaliteitskoffie gezet door getrainde barista's op de Lamborghini van de espressomachines: een fonkelende La Marzocco. Je kunt er ook terecht voor een ruim vegan dessertaanbod, een wrap of een slaatje. Lippenslaan 381, 8300 Knokke-Heist, izycoffee.be Hotel en brasserie Het Oud Gemeentehuis ligt in het rustige Oostkerke, deelgemeente van de stad Damme en op een boogscheut van Knokke-Heist. De brasserie heeft een gezellig buitenterras waar je kunt genieten van Franse vlees- en visspecialiteiten en uiteraard ontbreken ook huisgemaakte garnaalkroketten niet op de kaart. Tip: de artisjok met vinaigrette is om duimen en vingers bij af te likken. Het landschap van Damme laat zich het beste verkennen op twee wielen, Olivier en Karin wijzen je met plezier de mooiste weg naar Knokke, Brugge, het Zwin of Retranchement. Uitrusten kan in een van de negen kamers, 's ochtends krijg je een continentaal ontbijt geserveerd. Processieweg 1, 8340 Oostkerke (Damme), hetoudgemeentehuis.be Ikigai is een gloednieuwe Japanse noedelbar in Brugge. Dit adresje werd ons getipt door chef Gert De Mangeleer (Hertog Jan) himself. En dat is geen toeval: Kenny Cornelis, chef van Ikigai, leerde de knepen van het vak onder zijn vleugels. In Ikigai serveert Kenny ramen: een Japanse kom noedels in een hartige bouillon. In de keuken van Ikigai staat deze soep minstens 24 uur te pruttelen voor een extra intense smaakervaring. Je kiest de smaakmakers van de soep (miso, shio of shoyu) en vlees dat erbovenop komt (varken of rund). De dampende kom wordt afgewerkt met gemarineerde eitjes, zilt zeewier en frisse groenten. Ook vegans komen aan hun trekken met een ruime keuze plantaardige kommen om van te slurpen. Wijngaardstraat 11, 8000 Brugge, ikigaibowls.com Bar Ran is de cocktailbar van bartender Ran Van Ongevalle en Janah Van Cleven. Het koppel bouwde een voormalige frituur om tot stijlvolle bar. Ran komt uit een bekend geslacht van mixologen. Hij leerde de knepen van het vak in The Pharmacy in Knokke-Heist, de bar van zijn vader Jan en zus Hannah, en deed veel ervaring op in het buitenland. Bar Ran staat bekend om zijn duizelingwekkende collectie rums. Tijdens de lockdown bracht Ran zelfs zijn eigen rum op de markt: Bar Ran's Funky Juice, een hete rum uit Jamaica met niet minder dan 63 graden alcohol. Ons lijkt het een goed idee om Ran te vragen hiermee een daiquiri te mixen: een shortdrink met de Heilige Drievuldigheid van rum, limoen en suiker. Zo krijg je meteen de kans om Rans speciale suikersiroop te proeven op basis van ruwe rietsuiker en kokoswater voor een extra romige afdronk. Hier wordt aan elk detail gedacht. Santé. Kuipersstraat 4, 8000 Brugge, barranbrugge.com Restaurant Rock Fort was jarenlang een huis van vertrouwen in Brugge. Je kreeg er verfijnde gastronomie op het bord met een stevige scheut rock-'n-roll. De coronacrisis gaf de heren achter dit concept, Hermes Vanliefde en Peter Laloo, tijd om rustig te herbronnen. Het resultaat is een comeback met niet één, maar drie nieuwe concepten. Orange District is het fine dining-luik op de eerste verdieping waar je een vast viergangenmenu krijgt voorgeschoteld met verfrissende combinaties zoals tonijn met ijzerkruid, kreeft met erwtjes of duif met ras el hanout. Beneden vind je Glocal, een delicatessenwinkel waar je ook meeneemgerechten kunt uithalen, en daarnaast stap je Teasers binnen, waar je tapas of amuses kunt proeven of een royale salade kunt bestellen. Drie voor de prijs van één: wij hebben alvast keuzestress. Langestraat 15, 8000 Brugge, rock-fort.be Net op de grens tussen België en Nederland vind je in het pittoreske dorpje Retranchement restaurant Grenzeloos. In een voormalige loods met grote stalen ramen staan ruwhouten tafels: het geheel ademt een ongedwongen sfeer. In de open keuken heb je zicht op het vuur van de houtskoolgrill waar indrukwekkende stukken côte à l'os of tournedos op terechtkomen. Ook een kreeft of zeebaars krijgt hier een rokerige grillsmaak. Grenzeloos is een trekpleister voor wie houdt van een eerlijke bistrokeuken zonder tierlantijntjes. Zwinstraat 3, 4525 AC Retranchement, Nederland, grenzeloosretranchement.nl In Spetters dineer je met zicht op de jachthaven van Breskens. Hier wordt op topniveau gekookt met al het lekkers dat de Zeeuwse wateren te bieden hebben: kraakverse platvis, sappige wulken en zilte groenten en kruiden. Voor zijn uitgepuurde keuken mocht chef Laurent Smallegange een Michelinster in ontvangst nemen, samen met de lovende omschrijving "origineel, plezierig en pretentieloos". Aan het vier- of vijfgangenmenu kun je tijdens het seizoen nog een signatuurgerecht van Oosterscheldekreeft met snijboon en een sambal van veenbessen toevoegen: wij zijn alvast razend benieuwd hoe dit zou smaken met zicht op zee. Kaai 5, 4511 RC Breskens, restaurantspetters.nl De Schaapskooi is een rustieke hoeve te midden van de Zeeuwse polders. Van deze aanlokkelijke menukaart krijgen wij fomo: alle bistroklassiekers vind je erop terug. De Schaapskooi zet in op het Zeeuwse terroir met een uitgebreid aanbod oesters, mosselen, maatjes en kreeft. Ook nostalgische gerechten zoals paling-in-'t-groen of toast met mergpijp lonken. Lamsvlees is een andere specialiteit van chef Marc de Rijcke: met twee hongerige zielen kun je een hele lamsbout bestellen. Zuiderbruggeweg 23, 4524 KH Heille (nabij Sluis), deschaapskooi.nl