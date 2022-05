Een vijfde van ons rundvlees inruilen voor veggieburgers halveert de ontbossing

Amper een vijfde van ons rundvlees vervangen door plantaardige alternatieven, kan de ontbossing met de helft doen verminderen tegen 2050. Dat toont een nieuwe analyse in Nature.

Hoe langer hoe meer kan je plantaardige alternatieven voor vlees qua smaak en textuur niet meer onderscheiden van vlees afkomstig van dieren. Maar in de productie is er wel een groot verschil: plantaardige vleesvervangers vragen veel minder landbouwgrond en grondstoffen zoals water. Ook gaat met die productie veel minder uitstoot gepaard.

Wetenschappers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) hebben bovendien berekend dat 20 procent van onze vleesconsumptie vervangen door een plantaardig alternatief volstaat om de helft minder bossen te zien verdwijnen tegen 2050.

Derde van de uitstoot

Onderzoekers hebben al vaker de invloed van de vleesconsumptie bekeken met de groeiende wereldbevolking in het achterhoofd; in deze studie doen ze dat ook door de impact ervan op het milieu mee in rekening te brengen.

“Ons voedselsysteem ligt aan de grondslag van een derde van de totale uitstoot van broeikasgassen en het aandeel van vlees neemt hierin de grootste hap”, zegt Florian Humpenöder, onderzoeker aan het PIK en hoofdauteur van de studie.

“Dat komt omdat er steeds meer bossen, de opslagplaats van CO2, vrijgemaakt worden om plaats te maken voor weide waarop vee kan grazen, of voor landbouwgrond waarop het voedsel voor dat vee wordt geteeld”, zegt hij. “Een oplossing ligt dan in biotechnologie: de productie van proteïnerijke biomassa met een vleesachtige textuur uit bijvoorbeeld schimmels via fermentatie, wat wetenschappers microbieel eiwit noemen.”

“De vervanging van vlees door microbieel eiwit zou de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem aanzienlijk kunnen verkleinen”, zegt Humpenöder. “Het goede nieuws is dat mensen niet bang hoeven te zijn dat ze in de toekomst alleen nog maar groenten kunnen eten. Ze kunnen gewoon hamburgers en dergelijke blijven eten, alleen worden die op een andere manier geproduceerd.”

Suiker en warmte

Het Zweeds-Duitse onderzoeksteam deed computersimulaties en de modellen toonden aan dat 20 procent van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking vervangen door producten op basis van microbieel eiwit, de ontbossing tegen 2050 zou kunnen halveren. Ook de CO2-uitstoot zou aanzienlijk dalen in vergelijking met een business-as-usual-scenario.

De simulaties hielden bij de berekeningen ook rekening met de verwachte bevolkingstoename, de hogere vraag naar voedsel, dieetpatronen en landgebruik.

Microbieel eiwit wordt gemaakt in speciale culturen, net zoals bier of brood. De microben leven van suiker en gedijen het beste onder een constante temperatuur. De productietechniek is gebaseerd op de eeuwenoude fermentatiemethode. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft in 2002 groen licht gegeven voor microbieel eiwit als veilig vleesalternatief (mycoproteïne).

(IPS)