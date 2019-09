Eén Belg naar de halve finale van S. Pellegrino Young Chef

Het startschot voor de belangrijkste gastronomische internationale wedstrijd voor jong talent is gegeven. 135 chefs van over de hele wereld zijn geselecteerd om het tegen elkaar op te nemen in de halve finale.

De komende maanden wordt er een verhitte strijd gestreden. Tot december vinden immers overal ter wereld regionale finales plaats in de S. Pellegrino Young Chef-wedstrijd, die elke twee jaar op zoek gaat naar het meest veelbelovende jonge talent van de gastronomische wereld. Het Italiaanse watermerk selecteerde samen met ALMA, het Internationale onderwijs- en trainingscentrum voor de Italiaanse keuken, 135 chefs die kans maken op de prestigieuze titel. Ook ons land heeft een afgezant in de wedstrijd. Vorige editie konden nog zeven Belgische chefs zich plaatsen, maar nu is alle hoop van de natie gevestigd op slechts één naam. Guus Goossens is kok bij Sir Kwinten en lid van het Young Chefs Team, de groep jonge koks die als een sportploeg worden klaargestoomd voor grote internationale wedstrijden. Samen met de chefs uit dat team heeft hij al enkele prijzen op zijn naam staan. Voor de S. Pellegrino Young Chef competitie waagt hij zijn kans met West-Vlaams rood met garnituren van champignons, ajuin en knolselder. Lees ook: Dit is de machine die Vlaanderen op de kaart moet zetten als gastronomische topbestemming Tijdens de regiofinale op 9 oktober zal Goossens naar eigen zeggen vooral het hoofd moeten bieden aan de act geselecteerde Fransen. Zij koken die dag bovendien op eigen bodem, want de regiofinale voor Noordwest-Europa vindt plaats in het Pavillon Gabriel in Parijs. Tegen eind 2019 zullen alle halve finales hebben plaatsgevonden en zal het duidelijk zijn welke twaalf chefs doorstoten naar de Grand Finale in Milaan in mei.