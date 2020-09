Zoals dat in 2020 gaat, werden ook de Best Chef Awards volledig virtueel uitgereikt.

'We mogen dan wel fysiek ver van mekaar verwijderd zijn, we voelen ons meer betrokken en geconnecteerd dan ooit tevoren', begon Christian Gadau, Creatief Directeur bij the Best Chef de awarduitreiking van de Top 100 Best Chef Awards. Van achter hun computer blaasden gisterenavond heel wat chefs en gastronomen verzamelen geblazen.

Elk jaar zet The Best Chef Awards wereldwijd chefs in de spotlights door hen, andere professionals uit de sector en online volgers te laten stemmen op hun favorieten. Op die manier verschijnt er elk jaar een lijst van honderd chefs die toonaangevend zijn in het bepalen van de richting die de gastronomie uitgaat. Onze eigenste Peter Goossens prijkt op de 32e plaats. Daarmee is hij enkele plaatsen geklommen ten opzichte van vorig jaar, maar het is wel wat eenzamer geworden voor de Belg: in 2019 stond ook Benoit Dewitte nog in de lijst. Nick Bril, de chef van het Antwerpse The Jane, prijkt dan weer als een van de zeven Nederlanders in de lijst op plaats 62.

Awardshow

Naast de lijst van honderd chefs worden nog enkele chefs extra in de bloemetjes gezet. De belangrijkste awards gingen vooral naar vertrouwde gezichten, al kunnen we ook enkele nieuwkomers signaleren.

The Best Chef Top100 Award: René Redzepi (Denemarken, Noma). De tweede plaats is voor Björn Frantzén (Zweden, Frantzén), die vorig jaar de hoofdprijs wegkaapte. En op de derde plek staat Dan Barber (VSA, Blue Hill), die nog twee andere awards wint.

The Best Chef Rising Star Award: Manoella 'Manu' Buffara (Brazilië, Manu)

The Best Chef Fol-LOVERS Award, een soort publieksprijs: Rafa Costa e Silva (Brazilië, Lasai Restaurant).

The Best Chef Pastry Award: Xavi Donnay (Spanje, Lasarte)

The Best Chef Food Art Award, voor de beste foodkunstenaar: Alex Dilling (VK, The Greenhouse).

The Best Chef New Entry Award, voor de hoogst eindigende nieuwe chef: Dan Barber (VSA, Blue Hill).

The Best Chef Voted by Chefs: Dan Barber (VSA, Blue Hill)

The Best Chef Science Award, voor de meest vooruitstrevende chef op vlak van onderzoek en innovatie: Rasmus Munk (Denemarken, Alchemist).

The Best Chef Legend Award, voor een chef die niet langer actief is, maar wle nog steeds een belangrijke invloed heeft op de gastronomie: Michel Bras (Frankrijk).

Bekijk de volledige lijst van chefs via de website van The Best Chef Awards.

