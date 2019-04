Ecologische stadskwekerij Pad en Stoel: 'We leveren aan Chambre Séparée en The Jane'

Dat ecologische initiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten nemen we deze week zo letterlijk mogelijk.

Pad en Stoel is een stadslandbouwproject met grootste plannen. Momenteel hebben initiatiefnemers Joachim Sohie, Zjef Van Acker en Bart Van Tuykom een paddenstoelenkwekerij in een loods in Deurne, maar dit jaar nog openen ze een tweede stadskwekerij in Gent. Het verschil maken ze door in te zetten op speciale soorten paddenstoelen die je niet makkelijk in de winkel aantreft. Soorten als maitake - een Japanse paddenstoel met krachtige smaak en stevige structuur - en pom pom blanc (of pruikzwam) -...