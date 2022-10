Ecolabel op voeding werkt: proefpersonen kiezen duurzamer

Ecolabels op etenswaren missen hun doel niet. Mensen maken sneller een milieuvriendelijke keuze als een goede ecoscore hen toelacht, stelt onderzoek van de universiteit van Bristol.

‘Een ecolabel met een kleurencode heeft de selectie van duurzamere voedingsmiddelen vergroot’, zegt Katie De-loyde, hoofdauteur van de studie. ‘Bovendien waren de deelnemers ook positief over het ecolabel.’ Een enorme 90 procent van de deelnemers steunden het idee om aan de hand van een kleurencode de mate van duurzaamheid van je maaltijd of voedingsmiddel te kunnen aflezen.

‘In afwachting van de tests met het label in de echte wereld, suggereren onze resultaten alvast dat toekomstig beleid zou kunnen inzetten op verplichte eco-etikettering, vergelijkbaar met de nutriscore op voedselproducten.’

Burrito

In het onderzoek konden de deelnemers die online eten bestelden via een app kiezen tussen een burrito met een vulling van rundvlees, kip of de vegetarische variant. Elke burrito kreeg een label in stoplichtstijl, waarbij de vegetarische optie groen was, wat aangeeft dat dit de meest duurzame keuze is.

De resultaten van de studie geven aan dat de vegetarische burrito vijf procent vaker werd gekozen als er een ecolabel op prijkte, en dat veggie en de keuze voor kip – de tweede meest duurzame optie- samen een stijging van 17 procent kenden.

‘Het ecolabel was het meest effectief voor mensen die al bewust bezig zijn met een duurzame levensstijl’, zegt De-loyde. ‘Het toont aan dat dit soort scores mensen helpt om keuzes te maken die in lijn liggen met hun levenswaarden.’

Vegetarisch dieet

Uit de resultaten blijkt dat een derde van de deelnemers die een ‘controlemenu’ kregen aangeboden (dezelfde burrito’s, maar zonder ecolabel), voor de rundvleesvulling kozen. De deelnemers die wel een ecolabel zagen verschijnen op hun burrito kozen slechts in 16 procent van de gevallen voor het rundvlees. In het controlemenu koos ook 9 procent van de deelnemers voor vegetarisch; terwijl dat voor het ecolabel-menu steeg naar 14 procent.

Vlees en zuivel zijn erg belastend voor het milieu vanwege het broeikasgas methaan dat door runderen, varkens en andere boerderijdieren wordt uitgestoten in de atmosfeer. Ook bomen moeten nog steeds wijken voor landbouwgrond waarop in een derde van de gevallen gewassen worden gekweekt die bestemd zijn voor diervoeder.

Eerdere studies hebben aangetoond dat overschakelen op een vegetarisch dieet de uitstoot van broeikasgassen door de voedingsindustrie met de helft kan doen dalen. (IPS)