Eat Festival brengt het beste van Brussel op je bord

Van 29 september tot 2 oktober herbergt Tour & Taxis het lekkerste dat Brussel te bieden heeft. Zestig chefs, patissiers, kaasmakers en brouwers laten tijdens het Eat Festival proeven van hun producten en culinaire kennis. Hoogtepunt wordt de wedstrijd Eerste Kaasspecialist van België.

Verschillende culinaire ontdekkingen doen op één plek, dat kan volgend weekend in Brussel. In de Gare Maritime op Tour & Taxis verzamelen dan voor de zevende keer verschillende stielmannen en –vrouwen om hun producten te laten proeven en hun verhaal te vertellen. Tijdens het vierdaagse festival struikelen de chefs, mixologen, brouwers, patissiers en kaasmakers over elkaar heen.

Ook op het menu: een markt van lokale producenten, een Brusselse bierbar en een cocktailbar. Voor de wijnliefhebbers is er de wijnbar van les Vins de Bordeaux en heel wat workshops, gegeven door de beroemde wijnschool Ecole du Vin de Bordeaux. Op zondag 2 oktober strijden verschillende kaasmakers met elkaar voor de titel Eerste Kaasspecialist van België.

Een toegangsticket kost 10 euro. Meer info over de chefs, de menu’s en de reservatiemogelijkheden vind je op www.eatfestival.brussels.