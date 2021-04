Met enkele ingrepen kunnen Belgische gezinnen de impact van hun voeding op het klimaat halveren, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Wereldnatuurfonds. Het is ook beter voor de gezondheid, en zelfs voor de portemonnee.

Het gemiddelde voedingspatroon van de Belgen vergt een te zware tol van het milieu en het klimaat. Het Wereldnatuurfonds (WWF) liet daarom een dieet samenstellen dat die impact met de helft vermindert.

Daaruit blijkt dat een gezin met enkele ingrepen een pak gezonder en klimaatvriendelijker kan eten. In de eerste plaats moeten minder dierlijke producten geconsumeerd worden, en ook minder sterk bewerkte producten zoals frisdrank, snacks en alcohol.

Vlees mag nog

Het ideale eetpatroon is een 'flexitarisch' dieet, waarin een vijfde van de huidige consumptie van vlees behouden kan worden. Dat komt neer op ongeveer twee keer per week vlees. De consumptie van zuivelproducten neemt met de helft af, net als die van sterk bewerkte producten. Vis, schelp- en schaaldieren worden sterk beperkt, terwijl de consumptie van eieren toeneemt.

De grootste toename is er bij groenten, fruit en peulvruchten, maar ook het aandeel noten, granen en vlees- en melkvervangers neemt toe. Die bieden een duurzaam en voedzaam alternatief voor dierlijke eiwitten.

Niet duurder

Het onderzoeksbureau Blonk Consultants analyseerde dat klimaatvriendelijke dieet voor zowel kinderen, tieners als volwassenen. Vervolgens werd de impact voor een gemiddeld gezin, bestaande uit twee volwassenen, een tiener en een jonger kind, vergeleken met het huidige gemiddelde dieet.

Waar het gemiddeld gezin vandaag 172 euro per week spendeert aan voedsel en drinken, is dat voor het klimaatvriendelijke dieet 158 euro

Verrassend genoeg blijkt het klimaat- en milieuvriendelijke dieet niet duurder, zelfs iets goedkoper. Waar dat gezin vandaag 172 euro per week spendeert aan voedsel en drinken, is dat voor het klimaatvriendelijke dieet 158 euro - een daling met 9 procent. Die besparing is grotendeels te danken aan lagere consumptie van vlees, melkproducten, alcoholische dranken, snacks en frisdrank.

Betere keuzes

Met het uitgespaarde budget kan de consument meer duurzame en eerlijke producten aankopen, zegt het WWF, zoals bio en fairtrade.

Ook voor vlees kan de juiste keuze een groot verschil maken. In een beter landbouwsysteem waar koeien grazen, kunnen ze grasland omzetten in kostbare eiwitten en tegelijk de biodiversiteit bevorderen. Ook een beperkt aantal varkens en kippen kan nuttig zijn voor de verwerking van rest- en afvalstromen, en zo kringlopen sluiten.

'Het Duurzaam Winkelmandje voor een gezin van vier halveert de impact op het klimaat', zegt Titus Ghyselinck, programmamanager Voeding en Landbouw bij WWF. 'Het landgebruik daalt met een derde, waardoor meer ruimte beschikbaar komt voor natuur of duurzamere vormen van landbouw. De vervuiling neemt af, wat de waterkwaliteit ten goede komt in beken en rivieren. En ook het verlies van dier- en plantensoorten ten gevolge van de voedselproductie neemt af. En last but not least: er komt ruimte vrij voor een betere vergoeding voor de boer.'

