Culinair journalist Bruno Vanspauwen schenkt klare wijn: deze week Duitse bübbels.

Feestfles

Verras jezelf en je eventuele genodigden voor de eindejaarsfeesten met iets anders dan Franse champagne: Duitse sekt. Sekt is de Duitse benaming voor schuimwijn van druiven die in Duitsland gekweekt werden. Wil je daarnaast zeker zijn dat de champagnemethode werd gebruikt (waarbij witte wijn een tweede gisting ondergaat in de fles), dan moet er Traditionelle of Klassische Flaschengärung op de fles staan. In dat geval kan de kwaliteit bijzonder hoog zijn, zo hoog als topchampagne, maar tegen een lagere prijs. Sekt en champagne hebben historisch veel met elkaar gemeen. Zo is er altijd een grote uitwisseling van kennis en handel geweest tussen het zuidwesten van Duitsland, waar sekt wordt gemaakt, en Champagne. Getuige daarvan zijn de vele champagnehuizen met Duitse namen als Bollinger, Deutz, Mumm en Krug. Ook klimatologisch hebben de streken van sekt en van champagne veel gemeen: beide hebben een koel klimaat dat zeer geschikt is voor de productie van schuimwijn. Wat Duitsland extra boeiend maakt, is dat voor sekt niet alleen chardonnay, pinot noir en pinot meunier gebruikt worden zoals in Champagne, maar ook riesling, wat tot een ander palet van geuren en smaken leidt. Er zijn in ons land steeds meer liefhebbers van sekt. Ook restaurants beginnen het te ontdekken als aperitief. Invoerder Arne De Bruyne uit Antwerpen heeft zich er zelfs volledig op toegelegd, zijn bedrijfje heet dan ook Vinsekt. Hij kiest alleen voor sekt die volgens de champagnemethode wordt gemaakt. Uit zijn gamma selecteerden wij deze vier toppers.