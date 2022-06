Niet alleen wolkenkrabbers, ook sterrenrestaurants: Dubai wil culinaire hotspot worden

Met een eerste Michelin-gids wil Dubai zichzelf op de kaart zetten als culinaire trekpleister voor toeristen. De stad telt, naast een legertje celebritychefs, ook heel wat bijzondere lokale restaurants die nu officieel getest en goedgekeurd zijn door het instituut Michelin. Dit zijn de plekken waar je wil belanden op een volgende citytrip in de woestijnstad.

Met zo’n 7 miljoen toeristen per jaar is de Dubai de vierde meest bezochte stad ter wereld. Dat is behoorlijk indrukwekkend, maar niet indrukwekkend genoeg volgens de Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing. De organisatie wil de stad op plaats één krijgen en mikt op zo’n 25 miljoen bezoekers per jaar. Hun lokmiddel? Een nieuwe Michelin-gids die het culinaire aanbod van de stad in de verf zet.

‘De foodscene in Dubai is de laatste jaren erg geëvolueerd’, gaf Gwendal Poullennec, wereldwijd verantwoordelijk voor de rode gids, aan in zijn speech op het openingsevent in Dubai. De stad herbergt zowel luxueuze restaurants van gerenommeerde chefs als kleine, lokale eetplekken die gerund worden door families. En met onder meer Gordon Ramsay, Massimo Bottura, Mauro Colagreco, Jason Altherton, Pierre Gagnaire, Niko Romito en Yannick Alléno zijn ook de celebritychefs stevig vertegenwoordigd.

(c) Getty Images

Geen restaurantcultuur

Issam Kazim, toerisme-verantwoordelijke van dit project, geeft aan dat celebritychefs belangrijk zijn voor de stad, maar dat dit het gemakkelijkste onderdeel is van de ontwikkeling van een boeiend culinair aanbod. Je legt centen op tafel en de celebritychefs komen. Veel belangrijker vindt hij dat de stad vandaag de dag vol met onbekende maar schitterende restaurants zit, die uitgebaat worden door lokale mensen die dagelijks hun hart en ziel in hun zaak steken. Dit was niet altijd zo. De typische keuken van de Emiraten bestond vroeger vooral gewoon bij de mensen thuis. Er werd niet veel buitenshuis gegeten, omdat het aanbod aan goede lokale restaurants onvoldoende bestond. Dat is de laatste jaren enorm veranderd. Tegenwoordig vind je overal in de stad verrassende restaurantjes die de lokale smaken in de kijker zetten en die gewoon wat aandacht nodig hebben om echt door te breken. En dat is net waar Michelin een rol kan in spelen.

De eerste selectie van Michelin in Dubai bestaat al meteen uit 69 restaurants. Twee restaurants kregen twee sterren, negen zaken werden beloond met één ster. Veertien restaurants werden een Bib Gourmand toegekend. Zoals steeds heeft Michelin ook in Dubai de restaurants beoordeeld op basis van vijf criteria: de kwaliteit van de gebruikte producten, het beheersen van technieken, de balans in smaken die op het bord worden gebracht, de uitdrukking van de persoonlijkheid van de chef in de gerechten en de consistentie over de tijd en doorheen het menu.

De nieuwe tweesterrenzaken

Eén van de nieuwe tweesterrenzaken is Il Ristorante, waar Niko Romito de plak slaat. Ze staan voor een moderne, Italiaanse keuken, waarbij er steeds naar balans en verfijnde eenvoud wordt gezocht in de gerechten. Chef Niko Romito, afkomstig uit de Abruzzo regio in Italië, maakte furore met zijn restaurant Reale in Castel di Sangro, dat met drie sterren werd beloond. Sindsdien is Romito in zee gegaan met de luxueuze hotelketen Bvlgari. Samen met hen heeft hij ondertussen restaurants geopend in Beijing, Shanghai, Milaan, Parijs en dus ook Dubai.

De meeste ingrediënten die ze in hun gerechten gebruiken, worden ingevlogen uit Italië en vind je terug in de voornamelijk vis- en pastagerechten die op de kaart van Il Ristorante – Niko Romito kunnen gevonden worden. Romito’s handelsmerk zijn eenvoudige gerechten waarbij de producten met zo weinig mogelijk garnituren worden geserveerd zodat ze alle aandacht krijgen. Net nadat hij zijn twee sterren kreeg vorige week, vertelde de chef ons dat hij steeds vertrekt van traditionele, bekende Italiaanse gerechten, die hij uitvoert op een moderne manier, maar steeds met de volle focus op de ingrediënten die hij gebruikt. De menukaart in Dubai is dezelfde als in de andere wereldsteden waar hij met Bvlgari een restaurant uitbaat. Door consistent dezelfde gerechten in al zijn restaurants te serveren, wil hij zijn versie van de Italiaanse keuken over de wereld verspreiden.

Ook STAY by Yannick Alléno kreeg meteen twee sterren toegekend. Alléno is een Franse chef die met zijn restaurants in Parijs en Courchevel al eerder door Michelin met drie sterren werd beloond. Zijn culinaire imperium is ondertussen uitgegroeid met zaken in Frankrijk, Marokko, Korea, Monaco en dus ook Dubai. De chef droeg de twee nieuwe sterren tijdens zijn bedankingsspeech op een heel emotionele manier op aan zijn pas overleden zoon, die recent bij een ongeluk om het leven kwam.

In STAY kan je genieten van verfijnde en precies uitgewerkte gerechten met de Franse keuken als basis. Aan het hoofd van het keukenteam staat Chef Renaud Dutel. Hij drukte zijn dankbaarheid voor de sterren uit, maar gaf in een gesprek met ons aan dat voor hem het allerbelangrijkste toch nog steeds de gast is. Aan elke tafel moet je steeds opnieuw het vertrouwen verdienen. Dutel vult aan: ‘’Deze twee sterren zijn het begin van een nieuw hoofdstuk maar het zal onze kookstijl niet veranderen. We maken alles à la minute klaar. Onze sauzen spelen een hoofdrol, en verder zoeken we steeds naar een goede balans tussen ingevoerde en lokale producten. En bij dit alles, is Yannick mijn grootste bron van inspiratie.’

De nieuwe sterrenkoks op het openingsevent van Michelin (c) Johan Kafkot

Nog meer winnaars

Naast twee zaken met twee sterren, werden ook negen restaurants beloond met een eerste ster. De selectie was divers met onder andere restaurants die voor een Portugese, Indische, Japanse of Chinese keuken staan. Sinds 2021, deelt Michelin ook groene sterren uit voor restaurants die zich inzetten voor duurzaamheid. In Dubai werd Lowe van Kate Christou en Jesse Blake ermee beloond omwille van hun inspanningen om ingrediënten zo lokaal mogelijk in te kopen en voedselverspilling tot een absoluut minimum te beperken.

In elke gids geeft Michelin een Bib Gourmand aan restaurants die erin slagen een gastronomische maaltijd aan te bieden aan een scherpe prijs. In Dubai kregen 14 zaken een Bib Gourmand omdat ze voor een gemiddelde prijs van 250 AED of 65 euro een gastronomisch 3-gangen menu aanbieden.

Tot slot werden ook nog enkele awards uitgereikt. Solemann Haddad van Moonrise, kreeg de Young Chef Award. De gepassioneerde, jonge chef serveert een omakase menu waarbij hij Japanse bereidingstechnieken toepast op lokale producten uit Dubai. Danijela Tesic van Ossiano, ontving de Sommelier Award voor de gepassioneerde en pretentieloze manier waarop ze wijn een centrale rol geeft in de ervaring van haar gasten. Tot slot ging de Welcome and Service Award naar het team van Bait Maryam.

Hieronder een overzicht van alle winnaars:

Bekroond met twee Michelin-sterren

Il Ristorante – Niko Romito

STAY by Yannick Alléno

Bekroond met één Michelin-ster

11 Woodfire

Al Muntaha

Armani Ristorante

Hakkasan

Höseki

Ossiano

Tasca by José Avillez

Torno Subito

Trèsind Studio

Bekroond met een Bib Gourmand

Al Khayma

Bait Maryam

Brasserie Boulud

Fi’Lia

Folly

Goldfish

Ibn Albahr

Indya by Vineet

Kinoya

Ninive

Orfali Bros

REIF Japanese Kushiyaki

Shabestan

Teible