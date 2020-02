Vier grote fabrikanten werken samen aan een duurzaam alternatief voor flesverpakking. Drinken we in de toekomst bier en frisdrank uit papieren flessen?

'Een papieren flesje in elke hand - dat is hoe de toekomst eruit ziet als ons innovatieproject een succes wordt. Het potentieel is groots, maar er is nog wat werk aan de winkel', lees je op de website van Paboco, voluit Paper Bottle Company.

Paboco is een startup van een Zweedse en een Oostenrijkse verpakkingsspecialist waarin ook de productontwikkelaars van vier wereldspelers op vlak van drank en lichaamsverzorging zijn gestapt. Samen werken ze aan prototypes van bioafbreekbare flesverpakkingen in verschillende vormen en maten. Er wordt onder meer papier (houtvezel) gebruikt in plaats van glas, en een soort textiel om vloeistoffen - van lotions tot koolzuurhoudende dranken - te kunnen bewaren.

Bier en vodka

Het team wil dat de papieren fles gemakkelijk kan worden gerecycleerd na gebruik en zo ontworpen is dat ze ook snel en onschadelijk kan worden afgebroken indien per ongeluk in de natuur achtergelaten. Ook de inkt die op het etiket of op de buitenkant van de fles wordt gebruikt, moet duurzaam zijn of zelfs worden vervangen door een lasergravure om het gebruik van materialen te minimaliseren.

Een van de bedrijven die vier jaar geleden al in het project stapte is de Deense bierfabrikant Carlsberg, die al twee prototypes van papieren bierflesjes aan het testen is. De andere fabrikanten zijn het bedrijf achter vodkamerk Absolut (onderdeel van het Franse Pernod Ricard), het Franse bedrijf L'Oreal (lichaamsverzorging en beauty) en de Europese tak van Coca-Cola.

