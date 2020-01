Driesterrenrestaurant in Zwarte Woud in as gelegd

In het Duitse Baiersbronn, in het Zwarte Woud, is het bekende driesterrenrestaurant Schwarzwaldstube uitgebrand. Niemand raakte gewond.

Schwarzwaldstube, het restaurant van het hotel Traube Tonbach, is afgebrand © Isopix

De brand brak zondagnacht rond drie uur uit in de Schwarzwaldstube. Het driesterrenrestaurant maakt deel uit van het Hotel Traube Tonbach. Het complex bestaat uit verschillende gebouwen, waarvan het oudste gebouw - dat 230 jaar oud is - onder meer het restaurant bevat. De meeste gasten verblijven in het nieuwe gebouw aan de overkant van de straat. Dat viel niet ten prooi aan de vlammen. Volgens een woordvoerster waren alle kamers volgeboekt. Het duurde vijf uur voor de 150 brandweermannen het vuur volledig geblust hadden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Hoteleigenaar Heiner Finkbeiner zegt opgelucht te zijn dat niemand van het personeel of de gasten gewond raakte. 'Al het andere kan heropgebouwd worden.' De Schwarzwaldstube heeft al bijna drie decennia de hoogste score - drie sterren - in de Michelingids. Gault & Millau geeft chef-kok Torsten Michel een 19,5 op 20 in zijn restaurantgids voor 2020.