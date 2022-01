Misschien ben jij de rode, oranje, gele en sinds kort ook groene groentewraps van No Fairytales in de koeltoog in de winkel al tegengekomen. Met een beetje geluk, heb je er zelfs al van geproefd. Uitvinder Bernadette Kooijman nodigde ons uit in haar kantoor Amsterdam waar we samen drie wrap-recepten maakten.

Ze heeft een lange carrière achter de rug in de auto-industrie, besloot ermee te kappen en begon in 2016 dan met iets heel nieuw: de No fairytales groentewraps. Bernadette Kooijman deed het een paar jaar geleden allemaal op haar eentje, vandaag werkt ze met een heel team in haar kantoor in Amsterdam, en haar groentewraps vind je in zowat elke supermarkt.

Het idee van de groentewraps kwam nadat ze een advertentie zag over een pizzaburger. 'Twee op elkaar geplakte pizza's in de vorm van een burger, en dat werd gebracht als food innovatie', aldus Bernadette, wanneer we haar bezoeken in Amsterdam. 'Kunnen we geen eten maken dat lekker en gezonder is?' Het is geen geheim dat onze samenleving alarmerend weinig groenten en fruit eet. Hoe kunnen we mensen helpen om meer groenten te eten? Amper een tiende van de Belgische bevolking eet wel gezond. Nederland heeft hetzelfde probleem. doet het iets beter, maar ook daar is het problematisch. Volgens Bernadette is er één probleem met gezond eten: 'Het ziet er vaak niet aantrekkelijk uit en zolang dat zo blijft, zal daar geen haan naar kraaien', zegt Bernadette. Haar doel was om zoveel mogelijk vezels en groenten te steken in iets dat wél lekker kan zijn. 'Ik twijfelde eerst tussen pasta en tortilla, maar ging uiteindelijk voor die laatste, tortilla's zijn namelijk populairder dan ooit en zijn zo goed als nooit geïnnoveerd. Ik bedacht me: waarom stoppen we dan niet die groenten gewoon in de tortilla?'Wat het geheim is van een lekkere groentetortilla? 'De tortilla's bevatten 45 procent groenten, maar het geheim kan ik natuurlijk niet prijsgeven. Ik kan wel zeggen dat het allemaal niet zo makkelijk en vanzelfsprekend is als het lijkt', zegt Bernadette. Tijdens het ontwerpproces moest ze de textuur, smaak en uiterlijk van de tortilla's bewaken. 'Dat was heel wat trial en error. Het moet gezond zijn, de mensen moeten het lekker vinden en het moet er lekker uitzien. Als start-up was dat niet makkelijk: ik hield me bezig met de praktische zaken, maar moest ook mijn netwerk uitbreiden en me bezighouden met marketing, facturatie en logistiek. Het was erg veel, ik ben blij dat ik nu gesteund wordt door een gemotiveerd, jong team.'Haar wraps vond je eerst in de koeltoog van Albert Heijn, maar nu ook in de Delhaize, Jumbo en heel wat andere zaakjes. Sinds kort is er naast de traditionele smaken - wortel, paprika en bieten - nu ook een spinazie variant uitgebracht. 'We zijn ontzettend gegroeid in korte tijd. Er zijn intussen heel wat andere groentewraps op de markt uitgekomen, maar ik ben blij te zien dat we ons nog steeds kunnen onderscheiden', zegt Bernadette. Ook brachten zij en haar team in 2020 een eigen receptenboekje uit. In 'It's a wrap!' vind je 50 gezonde lunchrecepten. En spoiler alert: je vindt er ook een gezonde pizza-wrap.