Drie non-alcoholische spirits om je mocktail karakter te geven

Nona June

Wat: Distilleren hoeft niet altijd een alcoholhoudend drankje op te leveren. Dat bewijst Charlotte Matthys, oprichter van de Gentse startup Nona. Samen met verschillende Belgische topchefs en sommeliers ontwikkelde ze het drankje Nona June, een drank met dominante citrussmaak en kruidige toets. Om de smaak zo zuiver mogelijk te krijgen, onderging elke botanical een langdurig distillatieproces.

Hoe: Ter vervanging van gin, bijvoorbeeld in een gin-tonic of Tom Collins. Recepten vind je hier.

Waar: Proeven kan in de restaurants Boury (Roeselare) en Bartholomeus (Knokke) en via enkele gespecialiseerde winkels. Bestellen kan via de webshop. Een fles kost 29,90 euro.

No Ghost in a Bottle

Wat: Met de twee alcoholvrije kruidendistillaten van het Belgische No Ghost in a Bottle kunnen ook niet-drinkers participeren in de ceremonie die rond alcoholische dranken hangt. De Floral Delight is een delicate cluster van fijne bloemen en bloesems, de Herbal Delight doet klassieke kruiden en frisse gembertoetsen zingen. No Ghost in a Bottle ontving eerder al enkele prijzen voor haar eerste ('echte') gin.

Hoe: Ter vervanging van gin in een gin-tonic. Combineer met neutrale tonics of varieer met vlierbloesemtonic (Floral Delight) of ginger ale (Herbal Delight). Recepten

Waar: Verkrijgbaar in meer dan honderd drankenwinkels en binnenkort in menig café en restaurant. Ook online te koop. Een fles kost 26,50 euro.

Seedlip

Wat: Niet Belgisch, maar Seedlip was wel het merk dat ons kennis liet maken met het concept alcoholvrije spirit. De eerste commerciële non-alcoholische spirit wereldwijd heeft intussen zijn derde smaak op de markt gezet. De nieuwe Grove 42 zet de sinaasappel centraal en kent verder toetsen van citroengras, gember en citroen. De Garden 108 is met zijn basis van erwt fris-grassig en de Spice 92 doet het meest denken aan de klassieke gin.

Hoe: Seedlip zette de voorbije jaren erg in op innoverende recepten. Hoewel je de spirit simpelweg kan drinken als vervanging van gin in de bekende recepten, wil het merk vooral aantonen dat je er meer mee kan. Inspiratie vind je hier.

Waar: In enkele van de beste bars ter wereld, maar ook gewoon in verschillende gespecialiseerde drankenhandels en online. Aanbevolen verkoopprijs is 29,95 euro per fles.