We serveren je de lekkerste nieuwigheden en trends. Deze week: de mediterraanse keuken.

Roden 11

Met tien invloedrijke kookboeken en een karrenvracht onderscheidingen is Claudia Roden de koningin van de Midden-Oosterse en mediterrane keuken. Nadat de Suezcrisis haar dwong om van Caïro naar Londen te verhuizen, begon ze recepten te verzamelen om de herinneringen aan haar geboorteland te koesteren. Daarop volgden enkele bestsellers. Med. Een kookboek toont aan dat de inmiddels 85-jarige Roden allesbehalve op haar lauweren rust en put uit de maaltijden die ze de voorbije jaren thuis bereidde voor familie en vrienden. De focus ligt op smaakvolle, maar eenvoudig klaar te maken klassiekers, met veel aandacht voor vegetarische en vegan recepten. Onze favoriete tip? Kook citroenen in een afgedekte pot tot ze na ongeveer dertig minuten zacht zijn, laat ze afkoelen en bewaar ze in een bokaal met olijf- of zonnebloemolie in de koelkast. Daarna kun je ze gedurende enkele weken in je bereidingen gebruiken, zowel in stukjes gesneden als gemixt. Med. Een kookboek, Claudia Roden, Fontaine Uitgevers. 32 euro. Twee jaar geleden verkozen de zestig inwoners van een uitstervend dorpje in Zuid-Spanje Wijnand Boon en zijn echtgenote Thysa tot winnaars van Het Spaanse dorp: Polopos, een tv-programma waarin Nederlanders niet alleen de vervallen huizen, maar ook het gehucht zelf weer leven moesten inblazen. Het duo opende er een kunstenaarsverblijf en raakte dankzij dorpsgenoten en lokale boeren ook culinair ingeburgerd. Dit boek bundelt de authentieke Spaanse gerechten die ze sindsdien ontdekten en hun belevenissen. In de keuken van het Spaanse dorp Polopos, Wijnand Boon, Luitingh-Sijthoff. 27,50 euro, verschijnt op 28 september. Stressvrij koken met wat je in voorraad hebt en toch gerechten met een wowfactor serveren? Vernieuwende recepten waarmee iedereen aan de slag kan? Geïnspireerd door de lockdowns gaan Yotam Ottolenghi, medewerker Noor Murad en het team van zijn testkeuken de uitdaging aan in Ottolenghi Test Kitchen - Shelf Love. De focus ligt niet op een specifiek werelddeel, maar Ottolenghigewijs is de Méditerranée nooit ver weg in de ingrediënten en combinaties. Ottolenghi Test Kitchen - Shelf Love, Yotam Ottolenghi, Fontaine Uitgevers. 24,99 euro, verschijnt op 30 september.