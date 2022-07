Drie boekentips voor een leven zonder fabrieksvoeding

Jij wil wel schrappen in je gebruik van ultrabewerkte voeding, maar hebt geen idee waar te beginnen? Dit leesvoer zet je op een aangename (en haalbare!) manier op weg.

Eat Right

Gezond eten heeft niets te maken met voedingshypes of trendy diëten. Veel meer dan dat gaat het over een positieve houding tegenover ons voedsel. Dat is het uitgangspunt van Nick Barnard in zijn ‘Eat Right’, een stevig basiswerk voor wie puur voedsel wil (her)ontdekken. In meer dan 330 pagina’s en aan de hand van ruim honderd recepten ontleedt hij traditionele kennis over onze voeding, en vertelt hij hoe we die in de wereld van vandaag kunnen benutten. De Nederlandstalige uitgave dateert al van 2017, maar het boek verdient nog steeds een mooie plaats in je keukenkast (en zelfs op je nachtkastje).

Eat Right, Nick Barnard (Uitgeverij Unieboek Het Spectrum)

Homegrown

We vinden het vanzelfsprekend dat supermarkten vol liggen met prachtige groenten, conserven en voorgeschilde aardappeltjes, maar wat weten we eigenlijk over het telen, verwerken en conserveren van eten? Met ‘Homegrown’ van Kyra de Vreeze pak jij de regie in handen en ontdek jij hoe je met liefde voor de aarde voedsel kunt verbouwen en lekker kunt koken (ja, ook in de stad en op een kleine oppervlakte). Dit is dankzij de goed gestaafde informatie over ons huidig voedingssysteem en talloze inspirerende adviezen meer dan een simpel kookboek, al vind je er ook zestig recepten en ideeën in voor een lokaal, vitaal en zelfvoorzienend leven.



Homegrown, Kyra de Vreeze (Kosmos Uitgevers)

Real Food

Je hoeft geen kok te zijn om zelf yoghurt te maken of je eigen worst te draaien. Dat bewijst Kate Walsh in het al enkele jaren oude ‘Real Food’. Dankzij de duidelijke stap-voor-stapfoto’s en zonder gebruik te maken van dure apparaten of spullen die je nog speciaal moet gaan kopen, maak je je eigen kazen, sauzen en drankjes voor je het goed en wel beseft. Daarbij oppert ze nog heel wat mogelijke variaties op haar basisrecepten, wat dit boek een erg handig startpunt maakt voor wie minder afhankelijk wil worden van ultrabewerkt eten. Probeer zeker de aardbeienshrub, een drankje dat zo lekker en tegelijk zo eenvoudig is dat wij niet goed begrijpen hoe we dat al die jaren hebben kunnen missen.

Real Food, Kate Walsh (Terra)