Dorst? flessenmerk Dopper en Google lanceren watertap in de strijd tegen wegwerpplastic

Dopper heeft een eigen waterkraantje op de wereld losgelaten. Om het drinken – en bijvullen – van kraantjeswater nog toegankelijker te maken, kun je op Google Maps ontdekken waar de nieuwe Water Taps staan. Voorlopig werd het concept enkel uitgerold in Nederland, maar België, Duitsland, Frankrijk en Spanje volgen in 2023.

Het Nederlandse flessenmerk Dopper heeft een eigen, herkenbaar waterkraantje gelanceerd. Zo willen ze mensen motiveren om vaker voor kraantjeswater te kiezen, in plaats van plastic waterflesjes. Uit onderzoek van Tabula Rasa blijkt dat mensen vaak uit gemak plastic flesjes kopen. Door een gemakkelijk en herkenbaar alternatief te voorzien, hoopt Dopper meer mensen richting kraantjeswater te loodsen.

Nudging

Dopper heeft twee jaar lang gewerkt aan een herkenbaar vormgegeven watertap. Via het druppelvormige led-scherm willen ze aan nudging doen, een motivatietechniek die op een positieve manier gedragsverandering wil stimuleren. De gebruiker van de tapkraan krijgt op het scherm te zien welke positieve impact het bijtanken van kraantjeswater heeft. Zo leer je hoeveel plastic er wordt bespaard dankzij het gebruik van de tap. Momenteel vindt nog acht miljoen ton aan single-use plastic jaarlijks zijn weg naar onze oceanen en worden er nog 1 miljoen plastic wegwerpflesjes verkocht per minuut.

Google lest je dorst

Google Maps integreert deze Dopper Water Tap, zodat dorstige mensen in een wip kunnen ontdekken waar ze hun herbruikbare waterfles kunnen bijvullen. Zoek naar ‘water tap’ op Google Maps om een watertappunt te vinden. De eerste watertaps zijn vanaf nu beschikbaar in Nederland, onder andere bij de Bijenkorf, Blooming Hotel, de Jaarbeurs en het ABN AMRO paviljoen Circl. In het tweede kwartaal van 2023 wordt het concept ook uitgerold in België, Duitsland, Frankrijk en Spanje.