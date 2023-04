Dopper behaalt in 2023 Red Dot Award, iF Award en Cradle to Cradle-certificaat

Dopper wint dit jaar dankzij zijn duurzame, hervulbare drinkflessen de Red Dot Award, iF Award en Cradle to Cradle-certificaat.

Red Dot Award

De Red Dot Design Award is een van de meest gerenommeerde designwedstrijden ter wereld. Sinds 1955 ontfermt een internationale jury van deskundigen zich elk jaar over een groot aantal inzendingen, die ze beoordeelt op design, innovatie en duurzaamheid. Dit jaar werd Dopper bekroond in de categorie productdesign voor de Dopper Water Tap. De jury werd overtuigd dankzij de combinatie van het design met de vooruitstrevende IoT-technologie.

IF award

De iF award werd in 1953 opgericht als Die Gute Industrieform en sindsdien is iF Design uitgegroeid tot een wereldwijd symbool voor excellent design, met name door de organisatie van de jaarlijkse iF DESIGN AWARD, een van de meest prestigieuze designprijzen ter wereld. Dopper werd verkozen tot een van de winnaars met zijn Dopper Water Tap. De jury nomineerde de Dopper Water Tap om zijn potentieel vermogen om gedrag significant te veranderen en mensen aan te zetten om wegwerpflesjes vlot in te ruilen voor hun drinkfles.

Cradle to Cradle Certificaat

Dopper lanceerde onlangs de nieuwe Dopper Original collectie, de eerste herbruikbare flessencollectie ter wereld die Cradle to Cradle Certified Gold heeft behaald. Het Cradle to Cradle Certified-keurmerk wordt door duurzaamheidsexperts als het allerstrengste ecologische certificaat gezien dat vandaag bestaat. Hiermee bepaalt de Nederlandse sociale onderneming de norm voor duurzame industrie: een collectie herbruikbare waterflessen gemaakt van 85% afval. En dat niet voor niets, want met één Dopper-fles help je mee te voorkomen dat 5 kilo plastic afval in onze oceanen terechtkomt en zorg je ervoor dat er 200 wegwerpflessen minder worden gekocht.

Het wereldwijd erkende keurmerk van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute beoordeelt producten op hun milieu-impact en het hergebruik van gerecycleerde materialen. Meer specifiek, beoordeelt het de veiligheid, de circulariteit en de impact van materialen en producten, opgedeeld in vijf categorieën van duurzaamheidsprestaties: materiële gezondheid, productcirculariteit, schone lucht en klimaatbescherming, water- en bodembeheer en sociale rechtvaardigheid. Dopper heeft dit certificaat verdiend dankzij zijn benadering van duurzaamheid, waarbij het bedrijf niet enkel ijvert voor een reductie van wegwerpplastic, maar ook streeft naar een circulaire economie door ieder product te ontwerpen met het oog op een maximaal hergebruik en een optimale recyclage.