De levende culinaire legende Donna Hay komt naar de boekenbeurs. Daar gaat ze in gesprek met Pascale Naessens, en ook jij kan erbij zijn.

Op vrijdag 1 november is de Australische kok en TV-persoonlijkheid Donna Hay te gast op de Boekenbeurs in Antwerpen. Daar zal ze meer doen dan enkel handtekeningen uitdelen, want vanaf 19u30 zijn fans ook welkom in Hal 4 voor een exclusief diner met de grande dame.

Voor er gegeten kan worden, gaat de Australische chef in gesprek met haar Belgische evenknie Pascale Naessens, gemodereerd door Knack Weekend-journalist Nathalie Le Blanc. Daarna kunnen aanwezigen meteen een letterlijk voorsmaakje krijgen van het nieuwe boek van Donna Hay: alle geserveerde sharing gerechten komen uit 'Week Light'.

Donna Hay veroverde de wereld met haar eigen stijl simpele gerechten waarin seizoensproducten centraal staan. Er zijn van haar 26 boeken wereldwijd meer dan 6 miljoen exemplaren verkocht, haar boeken zijn vertaald in 10 verschillende talen en haar TV-kookshows zijn in meer dan 14 verschillende landen te zien.

Donna Hay © Lannoo