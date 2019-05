Culinair collectief We're Smart® heeft een nieuwe lijst bekend gemaakt van de honderd beste groenterestaurants ter wereld. Daarop prijken 26 nieuwe adressen en verschillende Belgische zaken.

Op de We're Smart® Taste Summit in Amsterdam zijn de honderd beste groenterestaurants van 2019 van de wereld voorgesteld. In die lijst vinden we 26 nieuwe restaurants, waarvan Villa Aida in Wakayama (Japan): dat staat meteen op de 17de plaats en is daarmee de hoogste nieuwkomer. Het restaurant Joia in Milaan is de hoogste stijger in de top honderd: dat gaat van de zestigste naar de vijfde plaats.

Pellicer blijft top

Op nummer één staat voor het tweede jaar op rij Xavier Pellicer El Menjador in Barcelona. Dat heeft te maken met het nieuwe concept dat de chef uitwerkte. El Menjador is een intieme en exclusieve ruimte, met een aparte ingang en plaats voor zestien klanten, waar Pellicer zijn meest persoonlijke gerechten voorstelt. De klant kan kiezen uit drie verschillende degustatiemenu's: een veganistisch, een vegetarisch en een omnivoor. Elk menu bestaat uit negen gangen waarin een seizoenproduct centraal staat en die geïnspireerd zijn op de natuur.

Xavier Pellicer kookt in een andere dimensie

Groentekok en initiatiefnemer van We're Smart® Frank Fol heeft enkel maar lovende woorden te veil over El Menjador: 'Xavier Pellicer kookt in een andere dimensie. Zijn plantaardige bereidingen zijn nog creatiever en verfijnder dan alles wat hij daarvoor heeft gemaakt. Wie op zo'n hoog niveau gastronomisch plantaardig kookt, verdient deze titel voor de tweede maal.'

Verder kleurt de top tien kleurt opvallend Belgisch: Vrijmoed (Gent), Graanmarkt 13 (Antwerpen), Humus & Hortense (Brussel) en Arabelle Meirlaen (Marchin) zijn goed voor respectievelijk de tweede, zesde, zevende en achtste plaats. (Het grote aantal Belgische - en Europese - zaken in de lijst behoeft echter een voetnoot: We're Smart® is een Belgisch initiatief en, hoewel het jaar na jaar groeit, nog niet overal even bekend.)

Goedgevulde prijzenpot

Behalve de bekendmaking van de top 100, werden er ook prijzen uitgereikt in Amsterdam en ook daar werden verschillende Belgen gelauwerd. Zo is het Brusselse restaurant van Nicolas Decloedt, Humus & Hortense, onder meer uitgeroepen tot 'Best vegan restaurant', activist Tobias Leenaert werd 'Person of the Year'.

Een verdere blik in de prijzenpot ziet er zo uit: Best Veggie restaurant World: The Green Spot in Barcelona Communication of the year: Act for Food, Carrefour Innovation of the year: Pépites, Bonduelle Online shop/Project of the year: Too Good To Go Product of the year: Kalettes (boerenkoolspruitjes), Tozer Seeds / Van Putten Agro Project of the year: Food Made Good, SRA Media of the year: Cook Magazine

De volledige top honderd van beste groenterestaurants bekijken, kan hier.