Dit was het beste eten van Tomorrowland 2022 volgens Gault&Millau

Als je nog niet wist dat festival food veel meer kan zijn dan een hamburger, weet je het nu: de culinaire gids Gault&Millau reikt opnieuw awards uit aan de beste foodstanden en restaurantconcepten van Tomorrowland.

Gault&Millau was dit jaar met een team van inspecteurs aanwezig om op de 16e editie van Tomorrowland alle foodstands en restaurants te gaan testen. Uit de meer dan zestig foodstanden en restaurantconcepten werden enkele winnaars geselecteerd binnen vijf categorieën.

Best Festival Food – gastronomisch: langoustine, varkenswang & knolselderpuree, van Thomas Van der Flaas

Langoustines met varkenswang: ‘Ongelofelijk knap om dit op een festival te kunnen eten’ // (c) Dave Sips

Chef Thomas Van der Flaas van restaurant Seir te Kasterlee werd door Tomorrowland geselecteerd als ‘Food Talent’ dat het festival in de kijker wil plaatsen. Niet onterecht, want zijn gerecht combineerde een goed gekruide bereiding van sappige varkenswang met à la minute geschroeide langoustines en luchtige knolselderpuree tot een mooi gestyleerd gerecht. ‘Ongelofelijk knap om dit op een festival te kunnen eten. Ook de locatie Mesa Garden waar dit gerecht aangeboden werd als uitbreiding van het festival verdiende een dikke pluim. Mesa Garden imponeerde met foodstanden van een hoger gastronomisch niveau in synergie met de gepaste beat, wijnen en cocktails.’

Best Festival Food – streetfood: smashed hamburger van Delaet & Vanhaver

‘Het perfecte mondgevoel en vooral een smaakbom’ (c) // Delaet

Aan de Brasa Take Away stand serveerde Butcher’s Store (Delaet & Vanhaver) dit jaar naast enkele flatbread varianten ook een smaakvolle burger. ‘Het zachte broodje was goed van smaak en werd op de Ofyr aan de stand lichtjes opgewarmd. Per burger werden twee stukjes kwalitatief vlees van Simmenthal en Holstein runderen als het ware ge-smashed op de tepann plaat. De maillardreactie aan de buitenzijde en de nog lichtjes smeuïge binnenzijde van het vlees zorgden voor het perfecte mondgevoel en vooral voor een smaakbom.’

Best Healthy Food: tomato variation van Ponyhof/Wussler

‘De precisie van dit gerecht zou niet mistaan in vele gastronomische restaurants’

Gault&Millau vulde ‘healthy’ in als vegetarisch en veganistisch en zocht haar kandidaten voor deze award dan ook in het gevarieerde plantaardige aanbod. ‘Het uit Duitsland overgekomen team van restaurant Ponyhof in samenwerking met Wussler & Chefstalk overtuigde vanaf de eerste dag. Een ongezien lekker bordje tomaten was het meest ‘healthy’ gerechtje van het festival en subliem in eenvoud en diepgang. De precisie van dit gerecht zou niet mistaan in vele gastronomische restaurants. Perfect gerijpte tomaten, niet gekneusd en in diverse texturen opgepept met pepers en jus in gazpacho stijl met juiste aciditeit. Olie van groene kruiden, cress en à la minute afgebakken brood zorgden voor de afwerking.’

Best creativity at a festival: Tel Aviv roasted cauliflower van Wildn & Plantn

‘Een smaakexplosie’

Tel Aviv roasted cauliflower was een voorbeeld van hoe gezond en creatief op een festival hand in hand kunnen gaan, volgens de gastronomische gids. ‘De hele bloemkool werd perfect gegaard met een zachte structuur binnenin en verder gegaard in de oven met een lichte crunch als resultaat. Met dit gerecht imponeerde het Wildn & Plantn concept van Pastorale en werden de vegan liefhebbers weer culinair verwend. De in Tel Aviv gelanceerde stijl van bloemkoolbereiding garandeerde een smaakexplosie in de mond in combinatie met een goed gekruide saus van groene kruiden, opgefrist met citrus en afgewerkt met verse rucola en granaatappel.’

Best Restaurant Experience: Brasa Deluxe Experience

Tot slot erkende Gault&Millau Brasa met de Deluxe experience in de categorie beste restaurant concept van de 16e editie. De Gault&Millau inspecteurs waren vooral onder de indruk van het opgewaardeerde Brasa-concept.

Brasa Surf & Turf Experience // (c) Dave Sips

‘Al enkele edities is Brasa van Delaet & Vanhaver een vaste waarde met zijn talrijke Ofyrs en vleesspit. Dit jaar ging men nog iets verder en werd naast het klassieke menu ook een Deluxe Experience geserveerd. Na een welkomstcocktail aan het water volgde een Butchers Shot: Piemontese tartaar op een halve limoen met tequila als shot, ofwel het startschot voor een ongeziene vleeservaring aan een aanvaardbare prijs. Als eerste hoofdgerecht was er een surf & turf waarbij pulpo & simmenthal gecombineerd werd met een selectie gegrilde groenten, puntpaprika en gerookte choronsaus. De ‘Taste of the World experience’ werd uitgebreid met exclusief wagyu vlees die je zelf op tafel op een binchotan mocht grillen. De perfecte vetdooradering zorgde voor een pure smaakexplosie en beleving aan tafel.’