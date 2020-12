Eten en drinken moet je altijd, zelfs wanneer de wereld in de ban is van een epidemie. Van informatie tot inspiratie: deze culinaire artikels hielpen je 2020 door.

Het jaar begon veelbelovend, met bakken goede voornemens. Of het nu ging over meer groenten en fruit eten of doordeweeks koken iets georganiseerder aanpakken: 2020 zou een topjaar worden.

Gefermenteerde voedingswaren zijn niet meer weg te denken uit de beste keukens wereldwijd. Ook de Deense topchef René Redzepi en zijn Noma-team experimenteren er volop mee. Knack Weekend mocht een dag meedraaien in hun testkeuken.

Als er in het begin van het jaar al onrust was in het land van lekker eten en drinken, dan was dat door een alarmkreet van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Elke week verdwijnen in ons land twee bakkers, klonk het, en de afgelopen tien jaar moesten maar liefst duizend zaken de deuren sluiten. Wij spraken drie starters die elk op hun eigen manier toch een toekomst uitstippelen.

En toen kwam het coronabeestje, de lockdowns en de bijhorende paniek. Iedereen wilde weten wat je nog kon eten (alles) en of die voorraadkast nu grondig aangevuld moest worden (nee). Wie een supermarkt wou bezoeken, maakte daar door de lange files meteen een daguitstap van, en dus was de vraag naar alternatieven groot. De korte keten boomde als nooit tevoren in 2020, de vraag naar bio en fairtrade steeg en we twijfelden meer aan de manier waarop ons vlees vandaag geteeld wordt.

'Lange tijd was niemand geïnteresseerd in lokale alcohol. Men wilde iets exotisch, iets chics.' Aan het woord is Patrick Van Schandevijl van Likeur- en Wijnhandel De Moor. Dat is vandaag wel anders. De korteketenproductie, kleine producenten en eerlijke methodes zijn weer helemaal in.

Zero waste en duurzaam: niet meteen waar je bij charcuterie aan denkt. Toch was het in de pre-industriële tijd een manier om alles van het dier te gebruiken en langer te bewaren. Geen wonder dat ambachtelijke charcuterie aan een revival bezig is.

Ondernemers in de horeca toonden zich als meesters in flexibiliteit. Sommigen zetten meteen volop in op take-out waarvan wij alvast enkele tientallen veelbelovende adressen signaleerden, anderen vulden (het interbellum tussen) de lockdowns creatief in. Het kon immers ook anders dan met plexiglas en verder uit elkaar geschoven tafels.

Ook landbouwers zat soms met de handen in het haar, en niet alleen doordat ze te weinig plukkers vonden of doordat ze met enorme overschotten bleven zitten. De zoveelste droogteperiode op rij teisterde immers ons land. Wij gingen op zoek naar oplossingen met Jeroen Watté van Wervel, een beweging die ijvert voor een gezonde landbouw. 'Boeren zelf zijn niet de schuldigen, zij zijn eerder de slachtoffers.'

Een tragedie die al veel langer gaande is dan de huidige gezondheidscrisis: de teloorgang van smaak in tomaten. Gelukkig wordt er ook al enkele jaren weerwerk geboden en zetten chefs, tuinders én tomatenliefhebbers zich in om de smaakvolle tomaat in ere te herstellen.

Hype IN 2020 werd de Zuid-Koreaanse verfrissende koffie Dalgona opeens in de hele wereld populair. Er werd zelfs een challenge op de sociale media aan gewijd. Je hebt er slechts drie ingrediënten voor nodig en het maken doe je in een wip.

Natuurlijk heeft Oostende zijn strand, zijn vissers, zijn musea, zijn Theater aan Zee, zijn Arno en zijn Ensor. Troeven genoeg, zou je denken, maar bij de toeristische dienst vonden ze dat het nog beter kan. Oostende verdient ook wel een plaatsje op de culinaire kaart, en om dat plaatsje te veroveren, zochten ze een ambassadeur. Dat werd Kobe Desramaults, de West-Vlaamse chef, beroemd van In De Wulf in Dranouter, en nog beroemder met zijn Chambre Séparée in Gent.

De urban wineries veroveren onze steden. Na New York en Sydney is het de beurt aan de stedelijke wijnbouwers van Brussel om het publiek te verleiden met innovatieve wijnen.

De beroemde chef opende afgelopen jaar zijn nieuwe Le Pristine, in het hart van Antwerpen. 'In de tijd van Oud Sluis wilde ik het beste uit mezelf halen. Dat is me ook gelukt, ik heb het topniveau bereikt. Maar dat is ook beperkt. Het team wisselt, het menu ook, maar het werk is elke dag hetzelfde. Je enige uitdaging is het bord. De smaak, daar draait alles om en daar ligt de passie. Maar de rest van het leven mis je een beetje. Dat is vandaag in positieve zin veranderd.'

Drie jaar na de sluiting herrijst voormalig driesterrenrestaurant Hertog Jan. Gert De Mangeleer en Joachim Boudens heropenen in 2021 de deuren op een nieuwe locatie en met een kleinschaliger concept. 'Dat moet ons en ons team de zuurstof geven om geïnspireerd te blijven werken.' Een gesprek met de twee heren.

Rel Vanaf volgend jaar zal je in de winkels geen Lotus-speculoosjes meer aantreffen. In de plaats komt het internationaler klinkende 'Biscoff', een samentrekking van 'biscuit' en 'coffee'. Het koekje blijft hetzelfde, maar toch raakte het nieuws dat dat op en top Belgisch koekje een 'global brand' moet worden bij veel landgenoten een gevoelige snaar. Hoog tijd om het koekje nog eens te eren en ermee aan de slag te gaan.

Wars van de doemberichten over coronakilo's had je ook een steeds groter wordende antidieetbeweging, razend populair op Instagram. Wij spraken met twee jonge voedings- en gezondheidsexperts over het dieetprobleem.

In Groot-Brittannië is Nigel Slater een gerespecteerd, bekroond en vooral geliefd kookboekenschrijver. Zijn recepten zijn eenvoudig, de bijbehorende verhalen zijn troostend en zijn boeken geven je zin om dagenlang recepten uit te proberen.

'De ultieme landbouwvorm', zo wordt een voedselbos hier en daar omschreven. Het is een bos zoals je het kent, maar wel een dat vooral met eetbare soorten is ingericht. Het resultaat: je kan quasi elk seizoen oogsten, zonder dat je ooit moet denken aan bewateren of bemesten, want net als een 'echt' bos houdt een voedselbos zichzelf in stand. Is het principe een antwoord op de vele vragen rond de productie van ons eten?

Toekomstige hype? Hard seltzer, ofwel alcoholhoudend bruiswater, wordt de nieuwe hype. Dat zeggen niet wij, maar enkele marketeers met voelsprieten in Amerika. Wat is het en is het een boot die je (niet) wil missen? Lees het hier.

