De Zuid-Koreaanse koffie Dalgona is opeens in de hele wereld populair. Zo maak je dit verfrissende drankje waar je slechts drie ingrediënten voor nodig hebt.

Het is eenvoudig te maken, je hebt er maar drie ingrediënten voor nodig die je meestal wel in huis hebt en het smaakt enorm lekker: Dalgona koffie uit Zuid-Korea.

Het drankje is niet nieuw, maar in deze coronatijden opeens in de hele wereld populair. Er is zelfs een #dalgonacoffeechallenge aan gewijd. Afhankelijk van de melk die je gebruikt is het drankje ook geschikt voor veganisten.

Wat heb je nodig?

- 2 eetlepels oploskoffie

- 2 eetlepels suiker

- 2 eetlepels water

- melk

En zo maak je het:

Het is eenvoudig te maken, je hebt er maar drie ingrediënten voor nodig die je meestal wel in huis hebt en het smaakt enorm lekker: Dalgona koffie uit Zuid-Korea. Het drankje is niet nieuw, maar in deze coronatijden opeens in de hele wereld populair. Er is zelfs een #dalgonacoffeechallenge aan gewijd. Afhankelijk van de melk die je gebruikt is het drankje ook geschikt voor veganisten. Wat heb je nodig?- 2 eetlepels oploskoffie- 2 eetlepels suiker- 2 eetlepels water- melkEn zo maak je het: