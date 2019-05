Voor de editie 2019 slaat Dinner in the Sky zijn tenten op aan het Kanaal, tegenover het toekomstige museum Kanal Pompidou. Dineren op 50 meter hoogte gebeurt dus dit keer boven het water en kan van 13 tot 23 juni, meldt de organisatie van het evenement.

Het vijfgangenmenu wordt geserveerd om 12 uur, 19 uur en 21.30 uur. De gasten worden verwelkomd aan de Becokaai.

Aan het roer van de culinaire reis staan elf chefs met in totaal zestien sterren: Yves Mattagne (Sea Grill**), David Martin (La Paix**), Pierre Résimont (L'Eau Vive**), Alexandre Dionisio (La Villa in the Sky**), Bart De Pooter (De Pastorale**), Viki Geunes ('T Zilte**), Karen Torosyan (Bozar Restaurant*), Isabelle Arpin (Isabelle Arpin), Giovanni Bruno (Senzanome*), Luigi Ciciriello (La Truffe Noire*) en Mathieu Jacri (Villa Emily*).

Enkele dagen voordien, van maandag 3 tot zondag 9 juni, is er ook Dinner in the Sky in Antwerpen, in de Waagnatie, met Bart De Pooter (De Pastorale**), Viki Geunes ('T Zilte**), Olivier de Vinck (Kommilfoo*) en Wout Bru (La Bru'sserie).

Reserveren kan op www.dinnerinthesky.be.